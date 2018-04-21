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21:41 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею проиграла второй матч подряд Дании в Евровызове

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Дании со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) в «Европейском хоккейном вызове», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Белорусам не удалось взять реванш за поражение накануне (1:2). Под занавес первого периода матча в Гродно Мортен Поульсен вывел датчан вперед. На 26-й минуте игры Йеспер Йенсен воспользовался ошибкой в обороне белорусов и увеличил преимущество в счете своей команды — 2:0.

В заключительные двадцать минут встречи хозяева площадки не смогли навязать свою тактику. Мобильные и быстрые хоккеисты Дании успешно контратаковали и держали в напряжении оборону команды Дэйва Льюиса.

Перед стартом чемпионата мира (4 мая) сборная Беларуси проведет еще два матча в ходе подготовки в турнире «Евровызова». 27 апреля подопечные Дэйва Льюиса сыграют с Норвегией в Жлобине, а 28 апреля в Бобруйске.

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