Сборная Беларуси проиграла хоккеистам Дании в «Евровызове»

Гости усилиями Патрика Русселя на 17-й минуте первого периода матча в Гродно открыли счет. Второе взятие ворот хозяев площадки состоялось во втором периоде. Нападающий датчан Йеспер Йенсен сделал точный пас на пятачок ворот Виталия Труса, где никто из защитников не опекал Фредерика Сторма.

После второй пропущенной шайбы подопечные Дэйва Льюиса активнее действовали в нападении. В одном из эпизодов арбитры назначили буллит в ворота скандинавов, но штрафной бросок не реализовал Александр Матерухин. На 47-й минуте встречи Дмитрий Коробов все же сократил отставание белорусов — 1:2. Однако развить успех хозяевам площадки помешали частые удаления.

Повторный матч в Гродно с Данией сборная Беларуси проведет 21 апреля. Начало матча в 19.00.