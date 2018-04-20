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22:32 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси проиграла хоккеистам Дании в «Евровызове»

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси проиграла хоккеистам Дании со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) в ходе «Европейского хоккейного вызова», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости усилиями Патрика Русселя на 17-й минуте первого периода матча в Гродно открыли счет. Второе взятие ворот хозяев площадки состоялось во втором периоде. Нападающий датчан Йеспер Йенсен сделал точный пас на пятачок ворот Виталия Труса, где никто из защитников не опекал Фредерика Сторма.

После второй пропущенной шайбы подопечные Дэйва Льюиса активнее действовали в нападении. В одном из эпизодов арбитры назначили буллит в ворота скандинавов, но штрафной бросок не реализовал Александр Матерухин. На 47-й минуте встречи Дмитрий Коробов все же сократил отставание белорусов — 1:2. Однако развить успех хозяевам площадки помешали частые удаления.

Повторный матч в Гродно с Данией сборная Беларуси проведет 21 апреля. Начало матча в 19.00.

После поединков с датчанами в гости к белорусам приедет сборная Норвегии. Игры с этой командой состоятся в Жлобине (27 апреля) и Бобруйске (28 апреля). После встреч в «Евровызове» тренерский штаб белорусской дружины определится с выездным составом, который отправится на чемпионат мира в Данию. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси сыграет в группе А против хоккеистов Швеции (4 мая), Франции (5 мая), России (7 мая), Швейцарии (9 мая), Чехии (11 мая), Австрии (12 мая) и Словакии (15 мая).

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