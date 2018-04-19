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8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
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01:17 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты проиграли шведам в первом матче Воробьева

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира уступила в вынесенном матче Чешских хоккейных игр команде Швеции со счетом 1:2. Игра в Ярославле стала дебютной для Ильи Воробьева в качестве и. о. главного тренера.

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В Ярославле уже можно было рассмотреть очертания состава, который отправится на мировое первенство в Данию. Команду усилили пять игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), из которых самый именитый — Евгений Дадонов, а также восемь олимпийских чемпионов Пхёнчхана. Планировалось участие в чешском этапе Евротура и Павла Дацюка, однако он остался готовиться на базе в Новогорске, 39-летний форвард в Ярославле не сыграл и пропустит два оставшихся матча в Пардубице.

Игра со шведами стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов. Тот же Алексей Бывальцев оказался в первом звене вместе с Дадоновым и Никитой Гусевым. Не основной состав был и у шведов. Всего двое игроков из НХЛ, четверо — из Континентальной хоккейной лиги.

Скандинавская команда после приезда в Ярославль почтила память игроков команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, в том числе своего соотечественника, вратаря Стефана Лива. Шведы возложили корзину цветов к памятнику и побывали на кладбище.

Ошибки нивелировали преимущество в мастерстве

В последний раз в Ярославле матчи сборной проходили весной 2012 года, когда подопечные Зинэтулы Билялетдинова в рамках Евровызова дважды обыграли словаков. В тот год россияне стали чемпионами мира. Ярославцы соскучились по национальной команде: все билеты, распространявшиеся не через кассы «Арены-2000», а в интернете, были раскуплены еще три дня назад.

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Игра началась с символического вбрасывания, которое произвели губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и легенда отечественного тренерского цеха Владимир Юрзинов. Россияне пропустили первыми, позволив в стартовом периоде отличиться Патрику Закриссону. Вторую 20-минутку хозяева провели мощнее, заставляя соперника удаляться, и реализовали большинство. Отличился Дадонов, который выполнял капитанские функции.

Третий период начался с неожиданного гола скандинавов, когда один из игроков гостей подставил клюшку под бросок. Штурма у россиян не получилось — помешал ряд удалений, который не позволил прибрать инициативу к своим рукам. Поэтому результат игры не изменился.

«Главная проблема — не надо делать своих ошибок на таком уровне, с этого все начинается. Мастерство есть мастерство, но своих ошибок делать нельзя», — заключил после матча Илья Воробьев. Также тренер рассказал, что надеется на скорейшую адаптацию игроков из НХЛ. В частности, в Ярославле не играл одноклубник Дадонова по «Флориде» Максим Мамин.

Теперь россияне переберутся в чешский Пардубице, где 21 и 22 апреля сыграют соответственно с финнами и чехами.

Россия 1:2
(0:1, 1:0, 0:1)
Швеция
19.04.2018, 20:00 основной раунд: Чешские игры УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
и.о. Илья Воробьев Рикард Гренборг
Вратари
Игорь Шестеркин 58:30 (В. Кошечкин 59:11-59:28) Магнус Хелльберг
1-й период
17:12 Динар Хафизуллин
Патрик Закриссон (М. Викстранд, Л. Андерссон) 18:04
2-й период
Йонатан Андерссон 20:47
22:11 Евгений Дадонов (А. Бывальцев, Н. Гусев)
Йон Ниберг 23:34
Деннис Эверберг 25:48
36:18 Александр Дергачев
3-й период
Фредрик Хендемарк (М. Викстранд, К. Клингберг) 40:50
48:18 Кирилл Семенов
48:18 Кирилл Семенов
53:37 Никита Трямкин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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