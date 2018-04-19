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22:29 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты сборной России уступили шведам в вынесенном матче Евротура

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Швеции в вынесенном матче чешского этапа Евротура. Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Патрик Закриссон (19-я минута) и Фредрик Хендемарк (41), у сборной России отличился Евгений Дадонов (23).

Эта игра стала дебютной для исполняющего обязанности главного тренера сборной России Ильи Воробьева. Нападающий Дадонов впервые в карьере вышел на матч национальной команды с капитанской повязкой.

В параллельном матче, который прошел в Пардубице, сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 3:1. В общей турнирной таблице Евротура сборная России продолжает лидировать, набрав 15 очков, вторыми идут чехи (14), третьими — финны (13), четвертыми — шведы (12).

Чешские игры завершатся 22 апреля. Следующий матч россияне проведут 21 апреля в Пардубице с финнами (начало — 19:15 мск), а в заключительной игре 22 апреля встретятся с командой Чехии (начало — 15:20 мск).

Россия 1:2
(0:1, 1:0, 0:1)
Швеция
19.04.2018, 20:00 основной раунд: Чешские игры УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
и.о. Илья Воробьев Рикард Гренборг
Вратари
Игорь Шестеркин 58:30 (В. Кошечкин 59:11-59:28) Магнус Хелльберг
1-й период
17:12 Динар Хафизуллин
Патрик Закриссон (М. Викстранд, Л. Андерссон) 18:04
2-й период
Йонатан Андерссон 20:47
22:11 Евгений Дадонов (А. Бывальцев, Н. Гусев)
Йон Ниберг 23:34
Деннис Эверберг 25:48
36:18 Александр Дергачев
3-й период
Фредрик Хендемарк (М. Викстранд, К. Клингберг) 40:50
48:18 Кирилл Семенов
48:18 Кирилл Семенов
53:37 Никита Трямкин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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