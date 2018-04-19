Хоккеисты сборной России уступили шведам в вынесенном матче Евротура

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В составе победителей шайбы забросили Патрик Закриссон (19-я минута) и Фредрик Хендемарк (41), у сборной России отличился Евгений Дадонов (23).

Эта игра стала дебютной для исполняющего обязанности главного тренера сборной России Ильи Воробьева. Нападающий Дадонов впервые в карьере вышел на матч национальной команды с капитанской повязкой.

В параллельном матче, который прошел в Пардубице, сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 3:1. В общей турнирной таблице Евротура сборная России продолжает лидировать, набрав 15 очков, вторыми идут чехи (14), третьими — финны (13), четвертыми — шведы (12).