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00:54 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты начинают выступление на чешском этапе Евротура

ТАСС, 19 апреля. Третий этап хоккейного Евротура стартует в четверг с участием сборных России, Финляндии, Чехии и Швеции. Пять матчей турнира запланированы в чешском Пардубице, однако сборная России первый матч Чешских игр проведет в Ярославле против чемпионов мира из Швеции.

Источник: РИА "Новости"

Подготовка к стартующему 4 мая в Дании чемпионату мира выходит на финишную прямую — сильнейшие европейские сборные постепенно собирают оптимальные составы. Чешские игры пройдут 19—22 апреля, а на следующей неделе запланирован решающий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. Для сборной России матчи в Ярославле и Пардубице станут первой проверкой нового тренерского штаба, который возглавил Илья Воробьев.

Сменивший Олега Знарка бывший наставник магнитогорского «Металлурга» рассчитывает на Чешских играх почти на всех кандидатов для участия в чемпионате мира. Позднее появятся в расположении сборной представители финалистов розыгрыша Кубка Гагарина — ЦСКА и «Ак Барса», а также игроки из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выбывших в первом раунде Кубка Стэнли. В сборную уже приехали четыре игрока из НХЛ — форварды Антон Слепышев («Эдмонтон»), Никита Сошников («Сент-Луис»), а также Евгений Дадонов и Максим Мамин (оба — «Флорида»).

Остальные хоккеисты сборной России представляют клубы КХЛ. Это вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо», Москва), защитники Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь»), нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все — СКА), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Александр Дергачев («Спартак»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семенов, Артем Михеев (оба — «Авангард»).

Костяк команды составляют хоккеисты, победившие в феврале на Олимпийских играх в Пхёнчхане, — это Кошечкин, Шестеркин, Гавриков, Зуб, Яковлев, Гусев, Дацюк, Тихонов и Каблуков. Решил пропустить чемпионат мира Илья Ковальчук, из-за травмы не сыграет в Дании Сергей Плотников, тогда как на форвардов Сергея Мозякина, Вадима Шипачева и Сергея Широкова новый тренерский штаб не рассчитывает. Не сыграет на чемпионате мира и защитник Вячеслав Войнов, который, как и Ковальчук, намерен вернуться из СКА в НХЛ.

Сборная России пока лидирует

19 апреля сборные России и Швеции выйдут на лед «Арены-2000» в Ярославле (начало — 20:00 мск), в это же время на арене «Типспорт» в Пардубице хозяева встретятся с финнами. 21 апреля в Пардубице сыграют сборные Чехии и Швеции (15:20 мск), а также России и Финляндии (19:15), 22 апреля — Чехии и России (15:20), Швеции и Финляндии (19:15).

В нынешнем Евротуре уже состоялись два этапа. В ноябре прошел финский Кубок Карьяла, в декабре — Кубок Первого канала в Москве, в которых также принимали участие сборные Канады, Швейцарии и Южной Кореи, готовившиеся к Олимпийским играм. В зачете Евротура с 15 очками лидирует сборная России, 13 очков у финнов, 11 — у чехов, 9 — у шведов.

На Чешских играх соперники сборной России также выступят составами, близкими к оптимальным. В сборную Швеции прибыли уже два игрока из НХЛ — 19-летний голкипер «Оттавы» Филип Густавссон и его ровесник, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Лиас Андерссон. Четыре шведа выступают в КХЛ — голкипер «Куньлуня» Маркус Хельберг и форварды Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Патрик Закриссон («Сибирь») и Джон Нурман («Йокерит»).

В составе сборной Финляндии выступит защитник «Далласа» Юлиус Хонка, несколько хоккеистов представляют низшие североамериканские лиги. В КХЛ за «Йокерит» играют форварды Марко Анттила, Мика Ниеми, Пекка Йормакка и Оли Палола, нападающий Юнас Энлунд представляет «Сибирь», а Вели-Матти Савинайнен — «Югру». Тренерский штаб сборной Чехии включил в заявку на домашний турнир семерых игроков из КХЛ, а также форвардов Дмитрия Яшкина из «Сент-Луиса», Мартина Фрка из «Детройта», Филипа Хытила из «Рейнджерс» и Филипа Хлапика из «Оттавы».

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