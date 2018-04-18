Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду из элитного дивизиона перед чемпионатом мира

Источник: РИА "Новости"

Игра в Вене завершилась со счетом 5:0 в пользу Казахстана.

Сборная Казахстана вышла вперед на 11-й минуте после точного броска 18-летнего защитника Валерия Орехова. На 24-й Роман Старченко удвоил счет, а на 45-й он блеснул в большинстве и оформил дубль. До неприличного счет довел Павел Акользин на 46-й. Еще одну шайбу за девять секунд до сирены в большинстве провел Ярослав Евдокимов.

Отметим, что Австрия в мае выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. В прошлом году австрийцы в группе «А» первого дивизиона заняли первое место, обыграв в том числе и Казахстан, ставший третьим.

Ранее сборная Казахстана в рамках подготовки к ЧМ провела два контрольных матча против Италии — команды обменялись победами с одинаковым счетом 4:2.