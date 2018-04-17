Шведский вратарь «Барыса» может выступать за сборную Казахстана

Карлссон сможет выступить за национальную команду Казахстана на чемпионате мира-2018 в первом дивизионе в группе А, который пройдет в Будапеште с 22 по 28 апреля. Первые две команды по итогам турнира завоюют право выступить в следующем году на чемпионате мира в элитном дивизионе.