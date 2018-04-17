Шведский вратарь «Барыса» может выступать за сборную Казахстана

Карлссон сможет выступить за национальную команду Казахстана на чемпионате мира-2018 в первом дивизионе в группе А, который пройдет в Будапеште с 22 по 28 апреля. Первые две команды по итогам турнира завоюют право выступить в следующем году на чемпионате мира в элитном дивизионе.
Карлссон, который в 2010—2012 годах выступал в системе клуба НХЛ «Калгари», вызывался в сборную Швеции на выставочные матчи, но ни разу не играл за нее на турнирах под эгидой IIHF.
IIHF также подтвердила смену спортивного гражданства на казахстанское у российских хоккеистов Романа Рачинского, Егора Шалапова, Дмитрия Гуркова и Егора Петухова.