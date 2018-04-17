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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Максим Мамин сыграет за сборную России на Чешских играх

Нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин сыграет за сборную России на Чешских хоккейных играх — 2018, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Источник: AP 2018

23-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 провёл 26 матчей, набрав 4 (1+3) очка.

Полностью состав сборной на данный момент выглядит так:

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестёркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).

Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь).

Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все — СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачёв («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семёнов, Артём Михеев (оба — «Авангард»), Максим Мамин («Флорида»).

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