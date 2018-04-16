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«Арлан» победил фарм-клуб «Барыса» и стал чемпионом Казахстана по хоккею
Кокшетауский «Арлан» стал новым чемпионом Казахстана по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.
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Кокшетауский «Арлан» стал новым чемпионом Казахстана по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 16 апреля, «Арлан» в рамках шестого матча финальной серии победил «Номад» — 1:0. Решающую шайбу на 34-й минуте забросил защитник Владислав Колесников.
Таким образом, «Арлан» выиграл серию со счетом 4:2. Для клуба, который был основан в 2009 году, это «золото» — первое в чемпионате Казахстана. Ранее на счету «Арлана» было три «серебра» и две «бронзы».
В свою очередь «Номад» сложил полномочия действующего чемпиона.