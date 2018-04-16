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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Арлан» победил фарм-клуб «Барыса» и стал чемпионом Казахстана по хоккею

Кокшетауский «Арлан» стал новым чемпионом Казахстана по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 16 апреля, «Арлан» в рамках шестого матча финальной серии победил «Номад» — 1:0. Решающую шайбу на 34-й минуте забросил защитник Владислав Колесников.

Таким образом, «Арлан» выиграл серию со счетом 4:2. Для клуба, который был основан в 2009 году, это «золото» — первое в чемпионате Казахстана. Ранее на счету «Арлана» было три «серебра» и две «бронзы».

В свою очередь «Номад» сложил полномочия действующего чемпиона. Фарм-клуб «Барыса» стал победителем прошлого сезона — то «золото» было первым в истории команды.

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