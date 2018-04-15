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20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в контрольном матче перед чемпионатом мира

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Италией в контрольном матче перед чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в итальянском Энье и завершилась победой подопечных Галыма Мамбеталиева со счетом 4:2. Ворота казахстанской команды в этой встрече защищал кипер «Барыса» Хенрик Карлссон.

Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Гренц и Никита Михайлис, Владимир Маркелов оформил дубль.

Напомним, сборная Казахстана проводит подготовку к чемпионату мира. Уже известно, что участие в чемпионате мира не примут Найджел Доус, Дастин Бойд и Роман Савченко. Новым капитаном выбран Максим Семенов. Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона состоится с 22 по 28 апреля в Будапеште. За две путевки в элиту поборются сборные Казахстана, Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании.

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