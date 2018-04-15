Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в контрольном матче перед чемпионатом мира

Напомним, сборная Казахстана проводит подготовку к чемпионату мира. Уже известно, что участие в чемпионате мира не примут Найджел Доус, Дастин Бойд и Роман Савченко. Новым капитаном выбран Максим Семенов. Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона состоится с 22 по 28 апреля в Будапеште. За две путевки в элиту поборются сборные Казахстана, Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании.