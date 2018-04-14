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22:48 (мск), источник: Советский спорт

Воробьев дебютировал с сухой победы. Как сборная России выиграла у норвежцев

Премьера назначенного в четверг временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьева прошла успешно — его команда в норвежском Йевике отгрузила хозяевам две безответные шайбы.

Источник: Советский спорт

Историей доказано: новый наставник сборной как правило опирается на хорошо знакомых, проверенных в больших делах игроков. Для Олега Знарка таковым был Александр Овечкин, для Владимира Плющева — Илья Ковальчук, для Владимира Крикунова — Павел Дацюк…

А кто эти свои для Ильи Воробьева? Разве что Алексей Береглазов. Защитник, прогрессировавший в «Магнитке» в чемпионском сезоне. Напомню, он не без помощи руки Григория Панина забил во втором финальном матче плей-офф с ЦСКА гол, перевернувший ход серии.

Не факт, что вернувшийся из-за океана гренадер пробьется на чемпионат мира. Кстати, в субботу утром ФХР выкатила длинный список кандидатов из НХЛ и КХЛ, которые в начале следующей недели должны появиться в Новогорске. Есть надежда, что приедет Александр Радулов, который раньше якобы отказался от приглашения из-за давней размолвки со Знарком.

Пожелаем Саше последовать примеру его тезки Овечкину, который к минскому ЧМ-2014 начал готовиться с чистого листа — с Еврочелленджа и произвел в столице Белоруссии фурор. Даже серьезная травма колена, полученная в матче против немцев, не заставила Ови зачехлить клюшку. Травм Радулову, понятное дело, мы не желаем, а желаем вернуться из Копенгагена с золотом.

Увы, список этот из 17-ти фамилий прочитали и те, кто сейчас в Норвегии. И почувствовали своей временный статус. Хотя теперь эту сборную олимпийской язык не поворачивается называть. Скорее, экспериментальной.

Сколько человек из нее отправится в Данию? Два-три? Один из них вратарь Игорь Шестеркин, потерявший в СКА игровую практику.

Норвежские телевизионщики, видимо, не в курсе о переменах в нашем тренерском штабе. Они то и дело показывали наставника олимпийской сборной Олега Браташа, а также нового помощника главного тренера национальной команды Анвара Гатиятулина, который до назначения в «Трактор» помогал Валерию Брагину в молодежке.

Воробьева и его нового ассистента Алексея Кудашова ни разу камера на лавке не выхватила. Безобразие!

А ведь у этого тандема есть любопытная история. В декабре 2006 года Кудашова выдавили из мытищинского «Химика» в пользу Ильи Воробьева, сына тогдашнего главного тренера подмосковной команды Петра Ильича. Притом что Кудашова приглашали под первое звено, а его сменщик слыл чеккером.

Впрочем, вернемся на норвежский лед. Ворота тренеры доверили, как и предполагалось, Шестеркину. В центре тройки с капитаном команды Кагарлицким и Коршковым вышел Бывальцев, на которого положил глаз СКА.

Соперники, которых в Пхенчхане наши разгромили в четвертьфинале 6:1, показали хорошо знакомых игроков — вратаря Хаудена, защитника Холеса (ему доверили литеру «С»), братьев Улимбов, ветерана Бастиансена…

Хозяева не сильно докучали Шестеркину. Правда, в конце первого периода шайба запорхнула в наши ворота после кистевого броска защитника Лесунда. Однако шведский рефери решительно развел руки. Потому что Кристиансен толкнул защитника Минеева на Шестеркина.

На шестой минуте второго игрового отрезка блестящее чтение игры продемонстрировал центрфорвард Дергачев, находящийся в скрытой аренде у «Спартака». В меньшинстве он перехватил передачу вдоль синей линии, убежал к норвежским владениям и с изяществом обвел вылетевшего к «усам» Хаугена.

А перед перерывом успех закрепил защитник «Локомотива» Елесин, новый фаворит в Ярославле тренера Дмитрия Квартальнова. Раньше этот оборонец славился умением раскалывать соперников, а в этом сезоне у него прорезался голевой аппетит. Елесин оказался на среднем пятачке и неотразимо бросил с кистей.

В большинстве у наших мало что получалось. Несмотря на то, что огромные защитники (в первую очередь Огурцов) шли столбить самую горячую точку на площадке.

Но и 2:0 — очень неплохо. Особенно для Воробьева. Для которого эта победа особенно важна. В воскресенье соперники встретятся вновь.

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