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01:27 (мск), источник: ТАСС

Кагарлицкий: Недостаток игровой практики сказался на хоккеистах РФ в матче с немцами

СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты олимпийской сборной России много времени не имели игровой практики, что сказалось на их игре против команды Германии. Таким мнением с журналистами поделился капитан российской сборной Дмитрий Кагарлицкий.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Сочи олимпийская сборная России в матче Евровызова обыграла команду Германии со счетом 4:1.

«Провели хорошую игру, здорово начали, а потом как-то игра сбилась, подустали, может. Мы должны были играть лучше, нам нужно быть включенными все 60 минут. Завтра постараемся исправиться и сыграть лучше, чем сегодня. Давно мы не играли, чемпионат для многих закончился достаточно давно, может, какая-то неуверенность была, но ничего, надеюсь, завтра будет другая игра по качеству и содержанию», — заявил Кагарлицкий.

По мнению защитника сборной России Никиты Трямкина, у команды порой зашкаливали эмоции, что мешало показать лучшую игру. «У немцев хорошая команда, которая показала, что может биться. Если в начале матча мы владели преимуществом, то в третьем периоде мы ослабили игру на пять-семь минут, и потом снова пришлось включаться. Вратарь соперника сыграл хорошо, но если бы мы ответственнее относились к своим моментам, то могли забросить на две-три шайбы больше, эмоции все равно зашкаливали, соскучились по хоккею, был легкий ажиотаж», — сказал хоккеист.

Вторая игра между сборными России и Германии пройдет в Сочи в субботу, начало — 17:00 мск.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.

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