Олимпийская сборная России по хоккею дважды сыграет с немцами в Сочи

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Олимпийскую команду России возглавляют Олег Браташ и Илья Воробьев, которые входят и в тренерский штаб главной команды страны во главе с Олегом Знарком. В товарищеских матчах с хоккеистами из Германии выступят ближайшие кандидаты в сборную России, которые имеют шансы и на участие в стартующем 4 мая в Дании чемпионате мира. Хотя костяк команды составят представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матчах в Сочи выступят хоккеисты из клубов КХЛ, которые не вышли в плей-офф либо выбыли из борьбы на ранних стадиях. Тренерский штаб пригласил следующих игроков — вратари Александр Судницин («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо», Москва), Александр Трушков («Спартак»), защитники Никита Трямкин («Автомобилист»), Александр Елесин («Локомотив»), Алексей Береглазов («Металлург», Магнитогорск), Максим Минеев («Авангард»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба — «Спартак»), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба — «Сибирь»), нападающие Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все — «Локомотив»), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все — «Спартак»), Павел Падакин («Сочи»), Алексей Бывальцев («Амур»), Денис Зернов («Лада»).

Первый матч с немцами в пятницу в воротах сыграет Судницын, капитаном же будет Кагарлицкий. Браташ отметил, что в составе команды — молодые ребята, которые неплохо проявили себя в этом сезоне, к тому же в некоторых звеньях получились клубные сочетания («Авангард» и «Спартак»).

Со Штурмом, но без олимпийцев

Сборную Германии в матчах в Сочи возглавит тренерский штаб во главе с Марко Штурмом, который вывел команду в финал олимпийского турнира. В Пхёнчхане в решающем матче немцы проиграли сборной России лишь в дополнительное время (3:4), добившись главного успеха в хоккейной истории страны. Однако в чемпионате Германии также в разгаре плей- офф, и Штурм решил проверить в Сочи ближайший резерв. Никто из приглашенных им на матчи с олимпийской сборной России игроков не выступал на Олимпиаде в Пхёнчхане, а капитаном команды стал 25-летний Николас Креммер из клуба «Кельн».

Девять игроков сборной Германии являются дебютантами, в воротах же сыграет Матиас Нидербергер, чей отец Андреас Нидербергер считался одним из сильнейших защитников страны на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. В нападении выступит и форвард Себастьян Увира, его отец Эдуард Увира — чемпион мира 1985 года и призер Олимпийских игр — 1984 в составе сборной Чехословакии. Пригласил Марко Штурм на сбор и 22-летнего форварда команды американского Университета Кларксона Нико Штурма, который родственником главного тренера не является.

Матчи между сборными России и Германии пройдут в ледовом дворце «Большой» в Сочи. 6 апреля игра начнется в 19:30 мск, 7 апреля — в 17:00 мск.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.

1 4—15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова — в Йёвике против сборной Норвегии.