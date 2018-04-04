Назван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на Турнир 4-х наций

Состав молодежной сборной России на турнир в Чехии выглядит следующим образом:
вратари: Данил Тарасов («Толпар» Уфа), Кирилл Устименко («Динамо» Санкт-Петербург);.
защитники: Вениамин Баранов, («Динамо» Санкт-Петербург), Артем Волков, Аким Тришин (оба — МХК «Спартак» Спартак), Богдан Денисевич («Мамонты Югры» Ханты-Мансийск), Илья Морозов («Сибирь» Новосибирск), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы» Магнитогорск), Вадим Шепелев («Чайка» Нижний Новгород), Глеб Шутов («Омские Ястребы»);.
нападающие: Артем Галимов («Барс» Казань), Герман Грачев («Алмаз» Череповец), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи» Новокузнецк), Максим Марушев («Ирбис» Челябинск), Михаил Бицадзе, Иван Муранов (оба — МХК «Динамо», Москва), Александр Оськин, («Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Егор Филин («Красная Армия» Москва), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы» Новосибирск), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба — «Мамонты Югры»).
Расположение команды по итогам сбора в Новогорске покинули: вратарь Шамиль Шмаков («Сибирские Снайперы»), защитники — Иван Васин («Динамо» Санкт-Петербург), Семен Переляев («Ладья»), нападающие — Даниил Скориков («Толпар»), Максим Мельников («Омские Ястребы»).
Турнир четырех наций пройдет в Чехии 6—8 апреля. В стартовом матче сборная России 6 апреля сыграет с командой Финляндии.