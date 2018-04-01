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Канадский защитник присоединился к сборной Казахстана
Защитник Кевин Даллмэн, как и обещал, присоединился к сборной Казахстана.
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Защитник Кевин Даллмэн, как и обещал, присоединился к сборной Казахстана.
Хоккеист уезжал домой в Канаду, чтобы залечить травму. Для поддержания физической формы, игрок занимался боксом. Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона состоится с 22 по 28 апреля в Будапеште. За две путёвки в элиту поборются сборные Казахстана, Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании.