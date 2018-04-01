Канадский защитник присоединился к сборной Казахстана

Хоккеист уезжал домой в Канаду, чтобы залечить травму. Для поддержания физической формы, игрок занимался боксом. Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона состоится с 22 по 28 апреля в Будапеште. За две путёвки в элиту поборются сборные Казахстана, Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании.