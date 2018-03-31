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16:17 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в полуфинале XI Республиканского любительского турнира

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области со счетом 9:4 (4:0, 5:2, 0:2) в полуфинальном матче XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В стартовые двадцать минут встречи на малой арене «Чижовка-Арены» хозяева площадки отличились четырьмя заброшенными шайбами. Во втором взятии ворот брестчан в первом периоде принял участие глава государства Александр Лукашенко, который отличился голевой передачей на Павла Белого, ставшего автором гола. Президент Беларуси отдал результативный пас и под занавес второго периода, приняв участие в голевой комбинации, завершил которую Андрей Асташевич — 9:0. Перед перерывом брестчане сумели дважды переиграть голкипера Сергея Шабанова и немного сократить отставание в счете — 2:9.

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В заключительные двадцать минут поединка гостям удалось немного сократить отставание в счете. Нападающий брестчан Николай Васюкович смог забросить свою третью шайбу, оформив хет-трик в прошедшей игре. Окончательный счет матча — 9:4 в пользу хоккейной команды Президента Беларуси. Лучшими игроками встречи признаны голкипер хоккейной дружины главы государства Степан Горячевских и Николай Васюкович из Брестской области. Памятные призы хоккеистам вручил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

В другом поединке ½ финала команда Минской области в напряженной борьбе обыграла в гостях (матч состоялся в Жлобине) хоккеистов Гомельской области со счетом 2:1 и также вышла в решающую стадию. Финальная серия соревнований между хоккейными командами Президента Беларуси и Минской области стартует 7 апреля. Первый поединок пройдет в Молодечно.

Ответный запланирован на 14 апреля в «Чижовка-Арене», 15 апреля (если понадобится) состоится третий матч. В текущем сезоне соревнований хоккейная дружина главы государства одержала шесть побед на предварительной стадии турнира, обыграв соперников из Минской области (10:5), Витебской области (6:0), Гомельской области (3:2), Гродненского региона (11:6), Могилевской области (10:5), а в шестом туре в Барановичах были повержены соперники из Брестской области (8:4).

Ранее хоккейная команда Президента Беларуси восемь раз побеждала в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей (в 2008, 2010−2012, 2014−2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013). Организаторами XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси, Мингорисполком.

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