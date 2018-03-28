Финальная серия плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стартует в Гродно
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная серия
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная серия
В борьбе за главный трофей — Кубок Президента — сыграют «Неман» и минская «Юность». Оба клуба являются наиболее титулованными в белорусской Экстралиге. Минская команда — семикратный чемпион страны, команда из Гродно шесть раз становилась победителем по итогам турнира.
«Неман» и «Юность» встречались в финале
Противостояние за Кубок Президента в текущем сезоне обещает быть более упорным, хотя «Юности» не удалось подойти к финальным матчам с «Неманом» в оптимальном составе. В лазарете команды находятся Максим Парфеевец, Константин Захаров, Евгений Ногачев, Даниэль Корсо.
По итогам финала
Первый матч решающей стадии