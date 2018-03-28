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10:22 (мск), источник: БЕЛТА

Финальная серия плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стартует в Гродно

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная серия плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в Экстралиге стартует в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В борьбе за главный трофей — Кубок Президента — сыграют «Неман» и минская «Юность». Оба клуба являются наиболее титулованными в белорусской Экстралиге. Минская команда — семикратный чемпион страны, команда из Гродно шесть раз становилась победителем по итогам турнира.

«Неман» и «Юность» встречались в финале плей-офф Экстралиги и в прошлом сезоне. Подопечные Сергея Пушкова одержали четыре победы подряд, неожиданно легко переиграв минчан.

В предстоящей финальной серии шансы клубов на успех оцениваются примерно одинаково.

Противостояние за Кубок Президента в текущем сезоне обещает быть более упорным, хотя «Юности» не удалось подойти к финальным матчам с «Неманом» в оптимальном составе. В лазарете команды находятся Максим Парфеевец, Константин Захаров, Евгений Ногачев, Даниэль Корсо. Из-за дисквалификации не сыграет в первой встрече в Гродно защитник Андрей Антонов, всю финальную серию пропустит один из ведущих защитников «Юности» Сергей Шелег, отстраненный на семь матчей за нарушение правил в пятом полуфинальном поединке с «Шахтером».

По итогам финала плей-офф определится также количество мест для Беларуси в хоккейной Лиге чемпионов на следующий сезон. «Юность» получила право сыграть в престижном европейском клубном турнире в качестве обладателя Континентального кубка. В случае если «Неману» удастся защитить чемпионский титул в Экстралиге, то на следующий сезон белорусские команды в Лиге чемпионов будут представлены двумя клубами.

Первый матч решающей стадии плей-офф начнется в 18.30 в Ледовом дворце Гродно. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.

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