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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» и «Юности» сыграют в финале плей-офф экстралиги

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» и минской «Юности» сыграют в финале плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны из Гродно обыграл в пятом матче полуфинальной серии «Динамо-Молодечно» — 2:1. В прошедшем гостевом матче «Неману» пришлось отыгрываться. Уже на 27-й секунде первого периода голом в составе молодечненцев отметился Андрей Белевич. Еще до перерыва гродненцы усилиями лидера нападения Михаила Стефановича счет сравняли — 1:1. В середине второго периода нападающий гостей Александр Малявко отличился в меньшинстве — 2:1. Эта шайба стала решающей в игре. «Неман» завершил серию до четырех побед со счетом 4:2.

Ранее определился другой финалист турнира. «Юность» была сильнее солигорского «Шахтера», одолев «горняков» в противостоянии до четырех побед — 4:1.

В финале чемпионата Беларуси в экстралиге «Неман» встретится с минской «Юностью». В прошлом сезоне эти две команды также встречались в решающей стадии в борьбе за Кубок Президента, тогда сильнее были гродненцы.

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