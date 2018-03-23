Хоккеисты «Немана» и «Юности» сыграют в финале плей-офф экстралиги

Действующий чемпион страны из Гродно обыграл в пятом матче полуфинальной серии «Динамо-Молодечно» — 2:1. В прошедшем гостевом матче «Неману» пришлось отыгрываться. Уже на 27-й секунде первого периода голом в составе молодечненцев отметился Андрей Белевич. Еще до перерыва гродненцы усилиями лидера нападения Михаила Стефановича счет сравняли — 1:1. В середине второго периода нападающий гостей Александр Малявко отличился в меньшинстве — 2:1. Эта шайба стала решающей в игре. «Неман» завершил серию до четырех побед со счетом 4:2.

Ранее определился другой финалист турнира. «Юность» была сильнее солигорского «Шахтера», одолев «горняков» в противостоянии до четырех побед — 4:1.