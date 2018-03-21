Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли на выезде «Неман»
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в овертайме на выезде «Неман» 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) и сократили отставание в полуфинальной серии
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в овертайме на выезде «Неман» 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) и сократили отставание в полуфинальной серии
Действующие чемпионы страны из Гродно перед пятым матчем вели в серии до четырех побед 3:1, и прошедшая встреча была важна для обеих команд: «Неман», в случае победы выходил в финал, а динамовцы завершали сезон.
Стартовые минуты встречи в Ледовом дворце Гродно обе команды провели строго действуя в обороне. Счет в матче был открыт лишь на 36-й минуте. Форвард Артем Логунов стал автором гола у молодечненцев. «Неман» отыгрался в третьем периоде. Нападающий Михаил Стефанович вышел один на один с голкипером гостей и уверенно переиграл соперника — 1:1.
В дополнительном периоде хоккеисты «Динамо-Молодечно» сумели использовать свой момент. Решающую шайбу в составе «зубров» провел Артур Гаврус — 2:1.
Следующий матч серии пройдет в Молодечно 23 марта.
В другом противостоянии полуфинала экстралиги минская «Юность» ведет в серии с «Шахером» 3:1 и 22 марта в 19.00 проведет пятый матч в «Чижовка-Арене».