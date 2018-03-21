Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли на выезде «Неман»

Источник: РИА "Новости"

Действующие чемпионы страны из Гродно перед пятым матчем вели в серии до четырех побед 3:1, и прошедшая встреча была важна для обеих команд: «Неман», в случае победы выходил в финал, а динамовцы завершали сезон.

Стартовые минуты встречи в Ледовом дворце Гродно обе команды провели строго действуя в обороне. Счет в матче был открыт лишь на 36-й минуте. Форвард Артем Логунов стал автором гола у молодечненцев. «Неман» отыгрался в третьем периоде. Нападающий Михаил Стефанович вышел один на один с голкипером гостей и уверенно переиграл соперника — 1:1.

В дополнительном периоде хоккеисты «Динамо-Молодечно» сумели использовать свой момент. Решающую шайбу в составе «зубров» провел Артур Гаврус — 2:1. Фарм-клубу минского «Динамо» удалось сократить отставание в серии — 2:3.

Следующий матч серии пройдет в Молодечно 23 марта.