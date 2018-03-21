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21:24 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли на выезде «Неман»

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в овертайме на выезде «Неман» 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) и сократили отставание в полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Действующие чемпионы страны из Гродно перед пятым матчем вели в серии до четырех побед 3:1, и прошедшая встреча была важна для обеих команд: «Неман», в случае победы выходил в финал, а динамовцы завершали сезон.

Стартовые минуты встречи в Ледовом дворце Гродно обе команды провели строго действуя в обороне. Счет в матче был открыт лишь на 36-й минуте. Форвард Артем Логунов стал автором гола у молодечненцев. «Неман» отыгрался в третьем периоде. Нападающий Михаил Стефанович вышел один на один с голкипером гостей и уверенно переиграл соперника — 1:1.

В дополнительном периоде хоккеисты «Динамо-Молодечно» сумели использовать свой момент. Решающую шайбу в составе «зубров» провел Артур Гаврус — 2:1. Фарм-клубу минского «Динамо» удалось сократить отставание в серии — 2:3.

Следующий матч серии пройдет в Молодечно 23 марта.

В другом противостоянии полуфинала экстралиги минская «Юность» ведет в серии с «Шахером» 3:1 и 22 марта в 19.00 проведет пятый матч в «Чижовка-Арене».

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