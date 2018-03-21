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«Турнир развития». Команда Беларусь U-20 уступила «Бресту»
В очередном матче «Турнира развития» команда Беларусь U-20 уступила «Бресту».
В очередном матче «Турнира развития» команда Беларусь U-20 уступила «Бресту».
Беларусь U-20 — Брест — 2:4 (1:4, 1:0, 0:0)
Таблица: Гомель — 6 очков (2 матча), Лида — 6 (2), Брест — 6 (3), Химик — 3 (2), Металлург — 3 (2), Беларусь U-20 — 3 (3), БФСО «Динамо» — 0 (2), Могилев — 0 (2).
Для определения победителя восемь команд проводят турнир в два круга.