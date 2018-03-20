Сборная белорусской Экстралиги проведет два матча с олимпийской командой Китая по хоккею

Руководить ледовой дружиной в предстоящих на выезде 22 и 23 марта играх будут Александр Рядинский и Владимир Меленчук. В составе белорусской команды, составленной из молодых игроков белорусской Экстралиги, такие уже известные игроки, как голкипер Роман Бобарико, защитники Дмитрий Дерябин, Владислав Габрусь, нападающие Всеволод Кашкар, Максим Вальков. Всего в выездном составе 21 игрок.