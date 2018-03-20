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10:22 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная белорусской Экстралиги проведет два матча с олимпийской командой Китая по хоккею

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная белорусской Экстралиги проведет два товарищеских матча с олимпийской командой Китая по хоккею, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Руководить ледовой дружиной в предстоящих на выезде 22 и 23 марта играх будут Александр Рядинский и Владимир Меленчук. В составе белорусской команды, составленной из молодых игроков белорусской Экстралиги, такие уже известные игроки, как голкипер Роман Бобарико, защитники Дмитрий Дерябин, Владислав Габрусь, нападающие Всеволод Кашкар, Максим Вальков. Всего в выездном составе 21 игрок.

Сборная Китайской Народной Республики будет представлена игроками из КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Матчи состоятся с целью реализации договоренностей по популяризации хоккея на льду между Беларусью и Китаем. В феврале 2022 года столица Поднебесной, Пекин, примет XXIV зимние Олимпийские игры.

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