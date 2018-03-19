Хоккеисты «Юности» одержали третью победу подряд над «Шахтером» в плей-офф экстралиги
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали третью победу подряд над «Шахтером» в полуфинале
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали третью победу подряд над «Шахтером» в полуфинале
Первую шайбу минчане, которые сегодня отмечают 15-летие создания клуба, провели на 12-й минуте. После передачи Андрей Михнова точный бросок сходу по воротам голкипера «Шахтера» Виталия Малютина нанес Виктор Туркин.
После перерыва горняки постарались быстрее действовать в атаке, и на 21-й минуте Евгений Дадонов сделал счет равным — 1:1. Однако во втором периоде «Юности» удалось забросить в большинстве. Защитник Андрей Антонов нанес сильный бросок от синей линии, с которым вратарь хозяев не справился.
В заключительные двадцать минут игры нападающий минчан Егор Гайнетдинов проявил индивидуальное мастерство и забросил кистевым броском
Хоккеисты «Юности» в полуфинальной серии до четырех побед ведут 3:0. Четвертая игра состоится в Солигорске 20 марта.