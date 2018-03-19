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22:48 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» одержали третью победу подряд над «Шахтером» в плей-офф экстралиги

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали третью победу подряд над «Шахтером» в полуфинале плей-офф экстралиги, выиграв в гостях со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первую шайбу минчане, которые сегодня отмечают 15-летие создания клуба, провели на 12-й минуте. После передачи Андрей Михнова точный бросок сходу по воротам голкипера «Шахтера» Виталия Малютина нанес Виктор Туркин.

После перерыва горняки постарались быстрее действовать в атаке, и на 21-й минуте Евгений Дадонов сделал счет равным — 1:1. Однако во втором периоде «Юности» удалось забросить в большинстве. Защитник Андрей Антонов нанес сильный бросок от синей линии, с которым вратарь хозяев не справился.

В заключительные двадцать минут игры нападающий минчан Егор Гайнетдинов проявил индивидуальное мастерство и забросил кистевым броском из-под защитника соперников — 3:1. «Шахтер» усилиями Тони Видгрена сумел сократить отставание — 2:3, но подопечные Михаила Захарова без ошибок действовали в защите и праздновали успех.

Хоккеисты «Юности» в полуфинальной серии до четырех побед ведут 3:0. Четвертая игра состоится в Солигорске 20 марта.

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