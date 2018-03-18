Хоккеисты «Немана» обыграли в гостях «Динамо-Молодечно» в плей-офф экстралиги

Действующие чемпионы чемпионата Беларуси в экстралиги открыли счет в середине матча на 27-й минуте. Автором гола стал Егор Степанов.

Насыщенным стал третий период прошедшего поединка. Гродненцы на 50-й минуте удачно разыграли большинство, результатом чего стал гол с пятачка ворот соперников Сергея Малявко. Молодечненцы сумели отыграть одну шайбу усилиями Андрея Белевича, но в концовке «Неман» еще дважды поразил ворота Михаила Карнаухова. Точными бросками отметились Егор Степанов, сделавший голевой дубль, и Александр Малявко, поразивший пустые ворота «Динамо-Молодечно» — 4:1.

Победа на выезде позволила подопечным Сергея Пушкова упрочить свои позиции в борьбе за выход в финал. «Неман» ведет в серии до четырех побед со счетом — 3:1. Пятый матч в этом противостоянии состоится 21 марта в Гродно.