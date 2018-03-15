Хоккеисты минской «Юности» одержали победу над «Шахтером» в плей-офф экстралиги

После двух периодов солигорские хоккеисты вели в счете 3:1. На старте матча хозяева площадки усилиями Алексея Ефименко открыли счет. Однако во вторые двадцать минут встречи подопечные Владимира Цыплакова значительно прибавили в нападении. Авторами голов у «горняков» стали Андрей Филичкин, Даниил Бокун и Вадим Сушко. В заключительные двадцать минут встречи команда Михаила Захарова трижды поразилаворота гостей. Команды часто действовали в неравных составах, и на 46-й минуте Александр Когалев реализовал большинство — 2:3. Вскоре он же вовремя сыграл на добивании шайбы на пятачке у ворот «Шахтера» — 3:3. Решающую, четвертую, шайбу «Юность» провела в ворота соперников, действуя в меньшинстве. На 57-й минуте точный бросок нанес Андрей Михнов — 4:3.