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21:25 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» одержали победу над «Шахтером» в плей-офф экстралиги

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» на своей площадке одержали волевую победу над «Шахтером» со счетом 4:3 (1:0, 0:3, 3:0) в первом матче полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

После двух периодов солигорские хоккеисты вели в счете 3:1. На старте матча хозяева площадки усилиями Алексея Ефименко открыли счет. Однако во вторые двадцать минут встречи подопечные Владимира Цыплакова значительно прибавили в нападении. Авторами голов у «горняков» стали Андрей Филичкин, Даниил Бокун и Вадим Сушко. В заключительные двадцать минут встречи команда Михаила Захарова трижды поразилаворота гостей. Команды часто действовали в неравных составах, и на 46-й минуте Александр Когалев реализовал большинство — 2:3. Вскоре он же вовремя сыграл на добивании шайбы на пятачке у ворот «Шахтера» — 3:3. Решающую, четвертую, шайбу «Юность» провела в ворота соперников, действуя в меньшинстве. На 57-й минуте точный бросок нанес Андрей Михнов — 4:3.

Второй матч в этой серии состоится 16 марта на льду «Чижовка-Арены». Начало игры в 19.00. В другом полуфинале гродненский «Неман» в противостоянии с «Динамо-Молодечно» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0.

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