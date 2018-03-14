Хоккеисты «Немана» одолели «Динамо-Молодечно» и лидируют в полуфинальной серии плей-офф

Первый период второго поединка в серии до четырех побед, несмотря на отсутствие заброшенных шайб на этом отрезке, получился насыщенным на события. Хозяева площадки начали матч активно и несколько раз угрожали воротам оппонентов. В одном из эпизодов у молодечненцев до конца игры за атаку игрока в область шеи и головы был удален Егор Воронов. Преимущество «Немана» становилось все более ощутимым. В итоге после перерыва точным броском отметился Роман Дерлюк — 1:0. Вскоре у гостей Дмитрий Знахаренко получил пятиминутный штраф. Подопечные Сергея Пушкова воспользовались моментом и усилиями Константина Богдановского увеличили свое преимущество — 2:0. В заключительные двадцать минут матча хозяева продолжали доминировать на площадке и еще трижды поразили ворота гостей.