Хоккеисты «Немана» одолели «Динамо-Молодечно» и лидируют в полуфинальной серии плей-офф
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» одолели «Динамо-Молодечно» в домашнем матче полуфинальной серии
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» одолели «Динамо-Молодечно» в домашнем матче полуфинальной серии
Первый период второго поединка в серии до четырех побед, несмотря на отсутствие заброшенных шайб на этом отрезке, получился насыщенным на события. Хозяева площадки начали матч активно и несколько раз угрожали воротам оппонентов. В одном из эпизодов у молодечненцев до конца игры за атаку игрока в область шеи и головы был удален Егор Воронов. Преимущество «Немана» становилось все более ощутимым. В итоге после перерыва точным броском отметился Роман Дерлюк — 1:0. Вскоре у гостей Дмитрий Знахаренко получил пятиминутный штраф. Подопечные Сергея Пушкова воспользовались моментом и усилиями Константина Богдановского увеличили свое преимущество — 2:0. В заключительные двадцать минут матча хозяева продолжали доминировать на площадке и еще трижды поразили ворота гостей.
Гродненцы после двух домашних побед (первый матч состоялся 13 марта и завершился со счетом 3:2 в овертайме) повели в серии до четырех побед — 2:0. Очередные встречи хоккеисты «Немана» и
В другой паре полуфиналистов