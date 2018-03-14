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22:24 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» одолели «Динамо-Молодечно» и лидируют в полуфинальной серии плей-офф

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» одолели «Динамо-Молодечно» в домашнем матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Первый период второго поединка в серии до четырех побед, несмотря на отсутствие заброшенных шайб на этом отрезке, получился насыщенным на события. Хозяева площадки начали матч активно и несколько раз угрожали воротам оппонентов. В одном из эпизодов у молодечненцев до конца игры за атаку игрока в область шеи и головы был удален Егор Воронов. Преимущество «Немана» становилось все более ощутимым. В итоге после перерыва точным броском отметился Роман Дерлюк — 1:0. Вскоре у гостей Дмитрий Знахаренко получил пятиминутный штраф. Подопечные Сергея Пушкова воспользовались моментом и усилиями Константина Богдановского увеличили свое преимущество — 2:0. В заключительные двадцать минут матча хозяева продолжали доминировать на площадке и еще трижды поразили ворота гостей.

Гродненцы после двух домашних побед (первый матч состоялся 13 марта и завершился со счетом 3:2 в овертайме) повели в серии до четырех побед — 2:0. Очередные встречи хоккеисты «Немана» и фарм-клуба минского «Динамо» проведут в Молодечно 17 и 18 марта.

В другой паре полуфиналистов плей-офф экстралиги минская «Юность» примет на «Чижовке-Арене» 15 и 16 марта солигорский «Шахтер».

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