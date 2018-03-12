Чемпионат Беларуси: болельщики организовали сбор подписей за отмену изменений в экстралиге

Хотим обратиться к Вам от лица всей хоккейной общественности страны. Просим обратить внимание на то, что принятые недавно Исполкомом Федерации хоккея Беларуси изменения в регламенте выглядят довольно сомнительными и заставляют задуматься об их целесообразности. В частности, хочется обратить внимание на следующие моменты: 1. Лимит на легионеров, в том виде, который предлагается федерацией, не соответствует целям, ради которых приглашаются игроки из-за рубежа. Иностранный игрок, который приглашается в Экстралигу, должен обладать игровыми навыками на порядок выше, чем местные игроки, дабы молодые белорусы видели, с кого брать пример. Кроме этого, индивидуальное мастерство этих игроков должно позволять решать сложные игровые задачи в ответственные моменты, а так же опытные зарубежные игроки помогают своими игровыми действиями поднимать общий уровень команды, тем самым привлекаются и зрители на трибуны. Игроки же СНГ до 25 лет, не заигранные за сборные своих стран (по сути это исключительно граждане Российской Федерации и Республики Казахстан) не обладают этими качествами, а единственный повод такого ограничения — натурализация. То есть приезжие игроки в перспективе будут получать паспорта граждан Республики Беларусь и отнимать рабочие места молодых белорусов, в том числе и в сборной.

2. Ограничение на 5 игроков старше 28 лет уже практиковалось в Экстралиге, однако было признано нерациональным. Существует высокая вероятность, что это правило значительно ослабит команды лидеры и сам чемпионат, тем самым увеличит отток опытных игроков за рубеж, с возможным их отказом от белорусского гражданства. Кроме того, это ограничение в определенной степени нарушает ст. 41 Конституции Республики Беларуси, а так же ч.1 ст. 14 Трудового Кодекса Республики Беларусь, так как фактически игроки, попадающие под возрастной лимит, дискриминируются и ограничиваются в праве на труд.



3. Федерация хоккея Республики Беларусь в течение всего сезона очень халатно относилась к своим обязанностям по работе с болельщиками и оповещениям об изменениях времени и места проведения матчей регулярного чемпионата, а так же на сайте отсутствуют своевременные статистические данные о матчах. Кроме того, Семён Борисович Шапиро в качестве председателя федерации не дал ни одного интервью хоккейным СМИ, а так же на данный момент в штате Федерации хоккея Беларуси отсутствует должность пресс-атташе. Аргументы, приведенные Дмитрием Басковым о целесообразности проведения реформ в предложенном варианте, выглядят очень противоречиво и неубедительно. Поэтому появляется необходимость в большей открытости и эффективности работы Федерации хоккея Беларуси.



Таким образом, мы настаиваем на отмене либо на доработке изменений в регламенте Экстралиги со следующего сезона. В противном случае, эти реформы будут способствовать уменьшению зрительского интереса к Чемпионату Беларуси, неоправданному росту заработной платы молодых игроков, оттоку качественных и опытных игроков Экстралиги и снижению конкурентоспособности клубов на международной арене, и как следствие, снижению уровня сборной. Очень рассчитываем на взаимопонимание с Вашей стороны. Ведь у нас с Вами общая цель: сильный чемпионат, конкурентоспособное «Динамо» Минск и успешные выступления сборной Беларуси, — как передает belarushockey.com, говорится в петиции.