Чемпионат Беларуси: болельщики организовали сбор подписей за отмену изменений в экстралиге
Хоккейные болельщики организовали сбор подписей за отмену изменений в белорусской экстралиге.
Хоккейные болельщики организовали сбор подписей за отмену изменений в белорусской экстралиге.
Хотим обратиться к Вам от лица всей хоккейной общественности страны. Просим обратить внимание на то, что принятые недавно Исполкомом Федерации хоккея Беларуси изменения в регламенте выглядят довольно сомнительными и заставляют задуматься об их целесообразности. В частности, хочется обратить внимание на следующие моменты:
1. Лимит на легионеров, в том виде, который предлагается федерацией, не соответствует целям, ради которых приглашаются игроки
2. Ограничение на 5 игроков старше 28 лет уже практиковалось в Экстралиге, однако было признано нерациональным. Существует высокая вероятность, что это правило значительно ослабит команды лидеры и сам чемпионат, тем самым увеличит отток опытных игроков за рубеж, с возможным их отказом от белорусского гражданства. Кроме того, это ограничение в определенной степени нарушает ст. 41 Конституции Республики Беларуси, а так же ч.1 ст. 14 Трудового Кодекса Республики Беларусь, так как фактически игроки, попадающие под возрастной лимит, дискриминируются и ограничиваются в праве на труд.
3. Федерация хоккея Республики Беларусь в течение всего сезона очень халатно относилась к своим обязанностям по работе с болельщиками и оповещениям об изменениях времени и места проведения матчей регулярного чемпионата, а так же на сайте отсутствуют своевременные статистические данные о матчах. Кроме того, Семён Борисович Шапиро в качестве председателя федерации не дал ни одного интервью хоккейным СМИ, а так же на данный момент в штате Федерации хоккея Беларуси отсутствует должность
Таким образом, мы настаиваем на отмене либо на доработке изменений в регламенте Экстралиги со следующего сезона. В противном случае, эти реформы будут способствовать уменьшению зрительского интереса к Чемпионату Беларуси, неоправданному росту заработной платы молодых игроков, оттоку качественных и опытных игроков Экстралиги и снижению конкурентоспособности клубов на международной арене, и как следствие, снижению уровня сборной. Очень рассчитываем на взаимопонимание с Вашей стороны. Ведь у нас с Вами общая цель: сильный чемпионат, конкурентоспособное «Динамо» Минск и успешные выступления сборной Беларуси, — как передает belarushockey.com, говорится в петиции.