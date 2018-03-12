Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из «Динамо-Минск» для подготовки к ЧМ

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Тренерский штаб пригласил защитников Кристиана Хенкеля, Илью Шинкевича, Евгения Лисовца, нападающих Егора Шаранговича, Александра Китарова, Артема Волкова, Евгения Ковыршина, Андрея Степанова, Александра Павловича, Шарля Лингле и Сергея Дрозда, вратаря Михаила Карнаухова. Также после завершения плей-офф к национальной команде присоединятся защитник Дмитрий Знахаренко и нападающие Данила Карабань, Артур Гаврус, Дмитрий Амброжейчик и Дмитрий Буйницкий, которые на данный момент выступают в фарм-клубе «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси.

В ходе подготовки к чемпионату мира (с 19 марта по 3 мая) национальная команда проведет несколько матчей в рамках Европейского хоккейного вызова: Финляндия — Беларусь (4 апреля в Турку, 5 марта в Хяменлинне), Швейцария — Беларуси (13 апреля — Ла-Шо-де-Фон, 14 апреля — Лозанна), Дания — Беларусь, Норвегия — Беларусь.