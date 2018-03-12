Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из «Динамо-Минск» для подготовки к ЧМ
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис вызвал 17 игроков из минского «Динамо» на
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис вызвал 17 игроков из минского «Динамо» на
Тренерский штаб пригласил защитников Кристиана Хенкеля, Илью Шинкевича, Евгения Лисовца, нападающих Егора Шаранговича, Александра Китарова, Артема Волкова, Евгения Ковыршина, Андрея Степанова, Александра Павловича, Шарля Лингле и Сергея Дрозда, вратаря Михаила Карнаухова. Также после завершения
В ходе подготовки к чемпионату мира (с 19 марта по 3 мая) национальная команда проведет несколько матчей в рамках Европейского хоккейного вызова: Финляндия — Беларусь (4 апреля в Турку, 5 марта в Хяменлинне), Швейцария — Беларуси (13 апреля — Ла-Шо-де-Фон, 14 апреля — Лозанна), Дания — Беларусь, Норвегия — Беларусь.
Белорусские хоккеисты стартуют на мирровом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе станут команды Франции, России, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.