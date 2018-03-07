Хоккеисты «Юности», «Немана» и «Шахтера» вышли в полуфинал плей-офф экстралиги

Результативной получилась встреча в Новополоцке. Хозяева площадки из местного «Химика», проиграв предыдущие три встречи подопечным Сергея Пушкова, решили сыграть с действующим чемпионом экстралиги «Неманом» в открытый хоккей. В итоге гродненцы добились победы — 8:4.

Упорным выдался и поединок в Лиде, где «Юность» благодаря точным броскам Евгения Скачкова и Михаила Плотникова вела в счете 2:0, но едва не упустила инициативу на последних минутах, когда хозяева сумели отквитать одну шайбу. Натиск в концовке матча подопечные Михаила Захарова выдержали и пробились в полуфинал плей-офф.

Отчаянно на своем льду сопротивлялся напору солигорского «Шахтера» жлобинский «Металлург». Основное время четвертой встречи завершилось со счетом 1:1. Решающая шайба была заброшена во втором овертайме на 89-й минуте встречи. Автором гола стал хоккеист «Шахтера» Виктор Андрущенко — 2:1.

Победитель четвертьфинальной серии не выявлен лишь в одной паре участников плей-офф. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в матче с «Гомелем», уступая 0:2 на своей площадке, сумели отыграться благодаря голевым дублям Артура Гавруса и Дмитрия Амброжейчика, имеющим опыт выступления в КХЛ, и завершили игру в свою пользу — 4:2. Счет в серии до четырех побед в этом противостоянии 3:1 в пользу «Динамо-Молодечно». Пятая игра серии состоится в Гомеле 8 марта.