Хоккеисты «Юности», «Немана» и «Шахтера» вышли в полуфинал плей-офф экстралиги
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности», гродненского «Немана» и солигорского «Шахтера» вышли в полуфинал
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности», гродненского «Немана» и солигорского «Шахтера» вышли в полуфинал
Результативной получилась встреча в Новополоцке. Хозяева площадки из местного «Химика», проиграв предыдущие три встречи подопечным Сергея Пушкова, решили сыграть с действующим чемпионом экстралиги «Неманом» в открытый хоккей. В итоге гродненцы добились победы — 8:4.
Упорным выдался и поединок в Лиде, где «Юность» благодаря точным броскам Евгения Скачкова и Михаила Плотникова вела в счете 2:0, но едва не упустила инициативу на последних минутах, когда хозяева сумели отквитать одну шайбу. Натиск в концовке матча подопечные Михаила Захарова выдержали и пробились в полуфинал
Отчаянно на своем льду сопротивлялся напору солигорского «Шахтера» жлобинский «Металлург». Основное время четвертой встречи завершилось со счетом 1:1. Решающая шайба была заброшена во втором овертайме на 89-й минуте встречи. Автором гола стал хоккеист «Шахтера» Виктор Андрущенко — 2:1.
Победитель четвертьфинальной серии не выявлен лишь в одной паре участников
Одна полуфинальная пара