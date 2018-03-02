Хоккеисты «Немана», «Юности», «Шахтера» и «Динамо» ведут 2:0 в сериях четвертьфинала чемпионата Беларуси

Солигорский «Шахтер» сегодня не без труда взял верх над жлобинским «Металлургом» — 6:3 (1:2, 3:1, 2:0). Несмотря на разрыв в 3 шайбы, борьба на площадке была очень напряженной, и в середине третьего периода при счете 5:3 главный тренер гостей Андрей Колесников из-за необъективного, по его мнению, судейства, увел команду в раздевалку. Немного поостыв, хоккеисты «Металлурга» вернулись на площадку и пропустили еще один гол. Накануне команда Владимира Цыплакова также победила — 7:1.