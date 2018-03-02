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2 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана», «Юности», «Шахтера» и «Динамо» ведут 2:0 в сериях четвертьфинала чемпионата Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех четвертьфинальных сериях хоккейного чемпионата Беларуси счет 2:0 в пользу команд, которые были хозяевами первых поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны гродненский «Неман» после вчерашней виктории над гостями из новополоцкого «Химика» — 7:2, сегодня вновь был явно сильнее соперников, победив с «сухим» счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Хоккеисты минской «Юности» на льду «Чижовка-Арены» еще раз переиграли «Лиду» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Вчера вице-чемпионы страны выиграли с результатом 4:0.

Солигорский «Шахтер» сегодня не без труда взял верх над жлобинским «Металлургом» — 6:3 (1:2, 3:1, 2:0). Несмотря на разрыв в 3 шайбы, борьба на площадке была очень напряженной, и в середине третьего периода при счете 5:3 главный тренер гостей Андрей Колесников из-за необъективного, по его мнению, судейства, увел команду в раздевалку. Немного поостыв, хоккеисты «Металлурга» вернулись на площадку и пропустили еще один гол. Накануне команда Владимира Цыплакова также победила — 7:1.

Самым упорным выдался поединок, в котором «Гомель» принимал «Динамо-Молодечно». Игра завершилась минимальной победой гостей — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). В первой встрече динамовцы выиграли со счетом 4:2.

Третьи и четвертые матчи четвертьфинальной стадии состоятся 5 и 6 марта в Новополоцке, Лиде, Жлобине и Молодечно.

Серия плей-офф длится до четырех побед одной из команд.

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