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02:20 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» с победы над «Гомелем» начали плей-офф в чемпионате Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» с победы на выезде над «Гомелем» со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) начали плей-офф в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Фарм-клуб минского «Динамо» уверенно провел концовку первого этапа чемпионата. Выше пятого места в турнирной таблице подопечным Дмитрия Кравченко, все же, подняться не удалось, но игра молодечненских «зубров» внушала оптимизм перед решающей стадией турнира.

Гости уже на пятой минуте первого периода вели в счете 2:0. Авторами заброшенных шайб у молодечненцев стали Виталий Кирющенков и Вячеслав Грецкий. Лишь к началу третьего периода гомельчанам счет удалось сравнять. На 44-й минуте, после розыгрыша большинства, голом отметился Константин Дурнов. Однако концовка встречи удалась больше «Динамо-Молодечно». Нападающий Артур Гаврус стал автором голевого дубля в третьем периоде, забросив вторую свою шайбу в пустые ворота гомельчан — 4:2.

В других матчах плей-офф хоккеисты «Шахтера» не оставили шансов жлобинскому «Металлургу» — 7:1, гродненский «Неман» уверенно переиграл новополоцкий «Химик» — 7:2. Удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности голкиперу «Юности» Дмитрию Мильчакову в противостоянии с «Лидой» — 4:0, в пользу минчан.

Вторые матчи четвертьфинала плей-офф в экстралиге состоятся 2 марта. Серия плей-офф длится до четырех побед одной из команд.

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