Хоккеисты «Динамо-Молодечно» с победы над «Гомелем» начали плей-офф в чемпионате Беларуси
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» с победы на выезде над «Гомелем» со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) начали
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» с победы на выезде над «Гомелем» со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) начали
Гости уже на пятой минуте первого периода вели в счете 2:0. Авторами заброшенных шайб у молодечненцев стали Виталий Кирющенков и Вячеслав Грецкий. Лишь к началу третьего периода гомельчанам счет удалось сравнять. На 44-й минуте, после розыгрыша большинства, голом отметился Константин Дурнов. Однако концовка встречи удалась больше «Динамо-Молодечно». Нападающий Артур Гаврус стал автором голевого дубля в третьем периоде, забросив вторую свою шайбу в пустые ворота гомельчан — 4:2.
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