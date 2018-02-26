Определены пары плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге стали известны пары четвертьфинала
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге стали известны пары четвертьфинала
Последним участником
Турнирное положение после предварительного раунда. Подгруппа «А»:
1. «Неман» (Гродно) — 97 очков (41 матч).
2. «Юность-Минск» — 91 (41).
3. «Шахтер» — 87 (42).
4. «Гомель» — 85 (42).
5. «Динамо-Молодечно» — 54 (42).
6. «Металлург-Жлобин» — 47 (42).
В заключительном матче предварительной стадии в подгруппе «А» в Гродно «Неман» сегодня примет минскую «Юность».
Подгруппа «Б»:
1. «Лида» — 70 (42).
2. «Химик» — 60 (42).
3. «Беларусь U-20» — 57 (42).
4. «Могилев» — 44 (42).
5. «Витебск» — 32 (42).
6 «Брест» — 29 (42).
В четвертьфинале пары
Первые матчи ¼ финала пройдут 1 и 2 марта. Затем команды сыграют 5 и 6 марта.