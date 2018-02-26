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07:49 (мск), источник: БЕЛТА

Определены пары плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге стали известны пары четвертьфинала плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Последним участником нокаут-раунда стал новополоцкий «Химик», который обыграл «Витебск» со счетом 6:2 и вышел в решающую стадию турнира.

Турнирное положение после предварительного раунда. Подгруппа «А»:

1. «Неман» (Гродно) — 97 очков (41 матч).
2. «Юность-Минск» — 91 (41).
3. «Шахтер» — 87 (42).
4. «Гомель» — 85 (42).
5. «Динамо-Молодечно» — 54 (42).
6. «Металлург-Жлобин» — 47 (42).

В заключительном матче предварительной стадии в подгруппе «А» в Гродно «Неман» сегодня примет минскую «Юность».

Подгруппа «Б»:

1. «Лида» — 70 (42).
2. «Химик» — 60 (42).
3. «Беларусь U-20» — 57 (42).
4. «Могилев» — 44 (42).
5. «Витебск» — 32 (42).
6 «Брест» — 29 (42).

В четвертьфинале пары плей-офф выглядят следующим образом: «Неман» — «Химик», «Юность-Минск» — «Лида», «Шахтер» — «Металлург». Главным же противостоянием первой стадии плей-офф хоккейного чемпионата будут являться матчи «Гомель» — «Динамо-Молодечно».

Первые матчи ¼ финала пройдут 1 и 2 марта. Затем команды сыграют 5 и 6 марта.

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