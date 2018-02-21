Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Незнакомка отправила девочке куклу, которой она лишилась во время урагана
Оргкомитет Олимпиады назвал свою версию инцидента с Загитовой
София Ротару отдыхает на белоснежной яхте
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швеция
Германия
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Канада
Финляндия
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Россия6
Норвегия1
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Финляндия3
Россия2
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
ЧехияБ3
США2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Флорида Пантерз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Все события
Американку назвали величайшей мошенницей в истории ОИ - Twitter
Вассерман: "Какой я редкий был глупец"
Серебренников удивил хамским выпадом, грубо раскритиковав РФ
Андреева высказалась об уходе из «Время»
Еще одного российского олимпийца обвинили в применении допинга
Россия впервые в истории без медалей в биатлоне
Джанабаева и Кожевникова повеселились на открытии кондитерской
София Ротару отдыхает на белоснежной яхте
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
16Удивительные шлемы скелетонистов
11Сборная России разгромила Норвегию в четвертьфинале
08:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Что ждет чемпионат страны по хоккею

Чемпионат страны по хоккею никак не может тягаться по интригам с олимпийским хоккейным турниром, но в начале этой недели о нем говорят едва ли не больше, чем о Ковальчуке (который побил рекорды российских бомбардиров на Играх), Хаугене (бывший вратарь минского Динамо вчера отразил 43 броска и впервые в истории вывел сборную Норвегии в четвертьфинал Олимпиады) или Егличе (а этот форвард словенцев и Нефтехимика провалил в Пхенчхане допинг-тест). Все дело в том, что исполком ФХБ принял целый ряд революционных решений, которые призваны до основания изменить белорусский хоккей.

Формат чемпионата

С сезона-2018/19 наш чемпионат будет поделен на два дивизиона — Экстралиги А и В. Существующая сегодня высшая лига будет переименована в молодежную лигу. В Экстралиге А примут участие 8 команд — шесть сильнейших клубов текущего сезона, молодежная сборная Беларуси (U-20) и команда-победитель дополнительного переходного турнира между оставшимися клубами Экстралиги текущего сезона. В регулярном чемпионате Экстралиги А каждая из команд проведет 56 матчей в 8 кругов. Деления на подгруппы не будет. В плей-офф выходят четыре сильнейшие команды. Оставшиеся четыре команды сыграют переходный турнир с четырьмя лучшими командами Экстралиги В. Лучшие четыре команды из этого турнира получат право сыграть в турнире Экстралиги А в следующем сезоне. Отметим, что молодежная сборная Беларуси вылететь из сильнейшего дивизиона не может. В Экстралиге В сыграют клубы, не попавшие в Экстралигу А, четыре новых клуба (Орша, Бобруйск, Пинск, Барановичи) и юниорская сборная Беларуси (U-18).

Читайте также
В матчах чемпионата Беларуси-2017/18 буллитные серии будут состоять из пяти бросков каждой из команд

Кадры

Исполком ФХБ пересмотрел легионерский и возрастной лимит. Первый с нового сезона составит пять игроков, причем в качестве легионеров будет разрешено заявлять только хоккеистов из стран СНГ, незаигранных за свои сборные и не старше 25 лет. Кроме того, возвращен к жизни ранее опробованный верхний возрастной ценз: в заявках команд могут фигурировать не более пяти игроков старше 28 лет и не менее двух — моложе 20.

Зарплаты

Отдельно хочется сказать о доходах. Упреждая разговоры, что в некоторых командах хоккеисты получают незаслуженно высокие зарплаты, а также учитывая то, что далеко не все наши клубы могут похвастать крепким финансовым положением, в федерации решили установить максимальную и минимальную зарплату для хоккеистов каждой Экстралиги. В сильнейшем дивизионе потолок для игроков — 6 тысяч рублей, пол — 2 тысячи. В Экстралиге В размер минимальной зарплаты составит не менее 600 рублей. Максимальная — 1.600 рублей. Вводятся ограничения по зарплатным бюджетам и на команду в целом. При этом важно отметить, что эти цифры без учета премий за результат.

Предсезонные страсти

Розыгрыш Кубка Салея-2018 планируется провести за август. В последних сезонах матчи Кубка Салея растягивались на несколько месяцев. Групповой этап проходил в летнее время, а матчи плей-офф — осенью. Теперь же принято решение, что клубы Экстралиги начнут подготовку к сезону 15 июня, а не в июле, как это было ранее. Регулярные чемпионаты в Экстралигах и молодежной лиге начнутся 1 сентября. Матчи планируется проводить по вторникам, четвергам и субботам. В будние дни игры будут начинаться в 19.00, в выходные — в 13.00.

Вместо комментария

Понятно, что столь радикальные меры понадобились федерации не от хорошей жизни. У главной сборной страны нет никакого прогресса на чемпионатах мира. Молодежка только что покинула элитный дивизион. На игроков из чемпионата страны нет спроса в КХЛ, и минское Динамо тоже чаще разочаровывается в них. Да и сам чемпионат никак не может избавиться от малопочетного статуса второсортного (особенно на фоне КХЛ) турнира. Теперь, конечно, нас ждет крайне бурное окончание этого сезона и тем более крайне бурное межсезонье. Сейчас клубы ведут борьбу за медали и вторую путевку от нашей страны в Лигу чемпионов (первую, выиграв Континентальный кубок, завоевала минская Юность). Но в дальнейшем многим из них (особенно лидерам) придется обязательно пересмотреть свою кадровую политику (здесь наибольшее количество проблем видится у Немана и Шахтера). Стоны еще не раздались, но наверняка будут. Пока же, конечно, скорый плей-офф заметно изменит эмоциональный фон.

Кирилл КНЯЗЕВ

 Кулинарные рецепты для новогоднего стола
Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о ценах на автомобили Geely
Неподражаемые. Медведева и Загитова шокировали весь мир
Загитова: Тутберидзе меня выгоняла, она давно хотела это сделать
Россиянин взял бронзу, а мог выиграть, если бы не горе-канадец
Непряева и Белорукова вышли в финал ОИ в командном спринте
Сборная Чехии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Россия играет с Финляндией за бронзу ОИ (видеотрансляция)
Татьяна Тарасова: Медведева — великий человеческий гений
Новости
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Забрало закрой! Российских солдат будущего боятся уже сейчас К 2022 году ожидается появление нового поколения боевой экипировки...
Кино
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера Снявшийся в проекте 18-летний Егор Клинаев погиб в ДТП в сентябре 2017 года
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
Алексей Серебряков впервые рассказал о приемных детях Актер, который не часто общается с журналистами, поделился подробностями личной жизни.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь