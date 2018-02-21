Что ждет чемпионат страны по хоккею

Формат чемпионата

С сезона-2018/19 наш чемпионат будет поделен на два дивизиона — Экстралиги А и В. Существующая сегодня высшая лига будет переименована в молодежную лигу. В Экстралиге А примут участие 8 команд — шесть сильнейших клубов текущего сезона, молодежная сборная Беларуси (U-20) и команда-победитель дополнительного переходного турнира между оставшимися клубами Экстралиги текущего сезона. В регулярном чемпионате Экстралиги А каждая из команд проведет 56 матчей в 8 кругов. Деления на подгруппы не будет. В плей-офф выходят четыре сильнейшие команды. Оставшиеся четыре команды сыграют переходный турнир с четырьмя лучшими командами Экстралиги В. Лучшие четыре команды из этого турнира получат право сыграть в турнире Экстралиги А в следующем сезоне. Отметим, что молодежная сборная Беларуси вылететь из сильнейшего дивизиона не может. В Экстралиге В сыграют клубы, не попавшие в Экстралигу А, четыре новых клуба (Орша, Бобруйск, Пинск, Барановичи) и юниорская сборная Беларуси (U-18).

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Кадры

Исполком ФХБ пересмотрел легионерский и возрастной лимит. Первый с нового сезона составит пять игроков, причем в качестве легионеров будет разрешено заявлять только хоккеистов из стран СНГ, незаигранных за свои сборные и не старше 25 лет. Кроме того, возвращен к жизни ранее опробованный верхний возрастной ценз: в заявках команд могут фигурировать не более пяти игроков старше 28 лет и не менее двух — моложе 20.

Зарплаты

Отдельно хочется сказать о доходах. Упреждая разговоры, что в некоторых командах хоккеисты получают незаслуженно высокие зарплаты, а также учитывая то, что далеко не все наши клубы могут похвастать крепким финансовым положением, в федерации решили установить максимальную и минимальную зарплату для хоккеистов каждой Экстралиги. В сильнейшем дивизионе потолок для игроков — 6 тысяч рублей, пол — 2 тысячи. В Экстралиге В размер минимальной зарплаты составит не менее 600 рублей. Максимальная — 1.600 рублей. Вводятся ограничения по зарплатным бюджетам и на команду в целом. При этом важно отметить, что эти цифры без учета премий за результат.

Предсезонные страсти

Розыгрыш Кубка Салея-2018 планируется провести за август. В последних сезонах матчи Кубка Салея растягивались на несколько месяцев. Групповой этап проходил в летнее время, а матчи плей-офф — осенью. Теперь же принято решение, что клубы Экстралиги начнут подготовку к сезону 15 июня, а не в июле, как это было ранее. Регулярные чемпионаты в Экстралигах и молодежной лиге начнутся 1 сентября. Матчи планируется проводить по вторникам, четвергам и субботам. В будние дни игры будут начинаться в 19.00, в выходные — в 13.00.

Вместо комментария

Понятно, что столь радикальные меры понадобились федерации не от хорошей жизни. У главной сборной страны нет никакого прогресса на чемпионатах мира. Молодежка только что покинула элитный дивизион. На игроков из чемпионата страны нет спроса в КХЛ, и минское Динамо тоже чаще разочаровывается в них. Да и сам чемпионат никак не может избавиться от малопочетного статуса второсортного (особенно на фоне КХЛ) турнира. Теперь, конечно, нас ждет крайне бурное окончание этого сезона и тем более крайне бурное межсезонье. Сейчас клубы ведут борьбу за медали и вторую путевку от нашей страны в Лигу чемпионов (первую, выиграв Континентальный кубок, завоевала минская Юность). Но в дальнейшем многим из них (особенно лидерам) придется обязательно пересмотреть свою кадровую политику (здесь наибольшее количество проблем видится у Немана и Шахтера). Стоны еще не раздались, но наверняка будут. Пока же, конечно, скорый плей-офф заметно изменит эмоциональный фон.