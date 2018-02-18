Сборная Казахстана за четыре секунды до сирены победила Италию и выиграла Еврочеллендж
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию и стала победительницей Еврочелленджа в польском Катовице, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию и стала победительницей Еврочелленджа в польском Катовице, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:0.
За минуту до окончания основного времени итальянцы взяли
Ранее на Еврочеллендже Казахстан обыграл Польшу (4:1) и Венгрию (5:2). С девятью очками команда Галыма Мамбеталиева стала победительницей турнира.
В ночь с 17 на 18 февраля пройдет заключительный матч Еврочелленджа, в котором встретятся Польша и Венгрия. На данный момент у венгров, как и у итальянцев, три очка, а поляки пока баллов не набирали.
Главным стартом для сборной Казахстана в этом сезоне станет апрельский чемпионат мира в первом дивизионе в Будапеште, на котором за две путевки в элиту будут также бороться Венгрия, Словения, Великобритания, Польша и Италия.