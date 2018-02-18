Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
Малышка на каблуках: дочка Деппа показала архивное фото
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Кристина Асмус умилила поклонников образом Сейлор Мун
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо Эвеланш2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.02
Нью-Йорк Рейнджерс4
Филадельфия Флайерз7
Хоккей. Олимпийский турнир
18.02
Канада4
Южная Корея0
Хоккей. Олимпийский турнир
18.02
Швеция3
Финляндия1
Хоккей. Олимпийский турнир
18.02
Чехия4
Швейцария1
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов
Самые необычные трамваи
Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
Россия обошла США по количеству медалей Пхенчхана
Разноцветные блины и медведи: как звезды отметили Масленицу
Кристина Асмус умилила поклонников образом Сейлор Мун
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
9 согревающих и полезных продуктов
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12Россия разгромила Словению на Олимпиаде в Пхенчхане
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
18 февраля, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана за четыре секунды до сирены победила Италию и выиграла Еврочеллендж

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию и стала победительницей Еврочелленджа в польском Катовице, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: pzhl.org.pl

Игра завершилась со счетом 1:0.

За минуту до окончания основного времени итальянцы взяли тайм-аут, после которого выпустили шестого игрока, так как их устраивала только победа в основное время. Сборная Казахстана сумела отбиться, а за четыре секунды до сирены Никита Михайлис забросил победную шайбу.

Ранее на Еврочеллендже Казахстан обыграл Польшу (4:1) и Венгрию (5:2). С девятью очками команда Галыма Мамбеталиева стала победительницей турнира.

В ночь с 17 на 18 февраля пройдет заключительный матч Еврочелленджа, в котором встретятся Польша и Венгрия. На данный момент у венгров, как и у итальянцев, три очка, а поляки пока баллов не набирали.

Главным стартом для сборной Казахстана в этом сезоне станет апрельский чемпионат мира в первом дивизионе в Будапеште, на котором за две путевки в элиту будут также бороться Венгрия, Словения, Великобритания, Польша и Италия.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Геннадий Головкин встретился с рэпером Ашером перед Матчем всех звезд НБА
Новые подвиги лыжников и очередной скандал с мельдонием
России повезло: кто и с кем сыграет в плей-офф Олимпиады
ОКР: Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу
Историческая битва российских хоккеисток: анонс дня на ОИ
AS: «Реал» составил шорт-лист кандидатов на замену Зидану
«Наполи» вернулся на первое место в чемпионате Италии
Российский фристайлист: В больнице мечтал об Олимпиаде
Новости
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Сергей Лазарев показал, как выглядел в 13 лет Артист ностальгирует по детству.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь