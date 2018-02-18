Сборная Казахстана за четыре секунды до сирены победила Италию и выиграла Еврочеллендж

Источник: pzhl.org.pl

Игра завершилась со счетом 1:0.

За минуту до окончания основного времени итальянцы взяли тайм-аут, после которого выпустили шестого игрока, так как их устраивала только победа в основное время. Сборная Казахстана сумела отбиться, а за четыре секунды до сирены Никита Михайлис забросил победную шайбу.

Ранее на Еврочеллендже Казахстан обыграл Польшу (4:1) и Венгрию (5:2). С девятью очками команда Галыма Мамбеталиева стала победительницей турнира.

В ночь с 17 на 18 февраля пройдет заключительный матч Еврочелленджа, в котором встретятся Польша и Венгрия. На данный момент у венгров, как и у итальянцев, три очка, а поляки пока баллов не набирали.