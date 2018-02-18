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00:25 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею победила Польшу на Еврочеллендже

Сборная Казахстана по хоккею во втором матче на Еврочеллендже в Катовице обыграла хозяев турнира — Польшу, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: pzphl.org.com

Игра завершилась со счетом 4:1. На девятой минуте отличился Ярослав Евдокимов, на 35-й большинство реализовал Дмитрий Гренц, а на 55-й забил Роман Старченко. На 59-й минуте поляки смогли отыграть одну шайбу, но на последних секундах Евдокимов, поразив пустые ворота, установил окончательный счет.

В прошедшем матче за сборную Казахстана дебютировал шведский вратарь Хенрик Карлссон, который сейчас получает гражданство, после чего сможет играть и в официальных турнирах. По итогам встречи с Польшей он был признан организаторами лучшим игроком в составе своей команды.

В заключительном матче на Еврочеллендже сборная Казахстана сегодня, 18 февраля, встретится с Италией. Игра начнется в 20:30 по времени Астаны. В первом туре казахстанцы обыграли Венгрию — 5:2.

После двух туров Еврочелленджа с шестью очками лидирует сборная Казахстана. У Венгрии и Италии по три балла, а у Польши пока ноль.

Главным же стартом для сборной в этом сезоне станет апрельский чемпионат мира в первом дивизионе в Будапеште, на котором за две путевки в элиту будут также бороться Венгрия, Словения, Великобритания, Польша и Италия.

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана в январе назначен Галым Мамбеталиев, который на аналогичных условиях работает и в «Барысе».

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Видеообзор победного матча сборной Казахстана по хоккею против Польши на Еврочеллендже
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