Сборная Казахстана разгромила Венгрию на старте Еврочелленджа
На Еврочеллендже-2017/18 в Катовице сборная Казахстана по хоккею в стартовом матче обыграла команду Венгрии, сообщает Sports.kz.
На Еврочеллендже-2017/18 в Катовице сборная Казахстана по хоккею в стартовом матче обыграла команду Венгрии, сообщает Sports.kz.
В первом периоде счет открыл казахстанец Алексей Маклюков. Во втором отрезке игры Талгат Жайлауов удвоил преимущество Казахстана. В третьем отрезке игры Жомбор Гарат «размочил» счет, но шайбы Никиты Михайлиса и дубль Романа Старченко не оставили венграм шансов отыграться, несмотря на гол Иштвана Шофрона.
Следующий матч в рамках этого турнира Казахстан проведет с Польшей 18 февраля.
Казахстан — Венгрия 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Шайбы:
1:0 — 06:52 Маклюков (Евдокимов, Михайлис). В большинстве.
2:0 — 28:06 Жайлауов (Савицкий, Ибрайбеков). В равенстве.
2:1 — 42:34 Гарат. В равенстве.
3:1 — 53:57 Михайлис (Асетов, Гренц). В большинстве.
4:1 — 54:53 Старченко (Кучин). В равенстве.
4:2 — 57:37 Шофрон. В большинстве.
5:2 — 59:25 Старченко (Кучин). В равенстве в пустые ворота.
Вратари: Кудрявцев — Райна.