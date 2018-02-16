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16 февраля, источник: Sports.kz

Сборная Казахстана разгромила Венгрию на старте Еврочелленджа

На Еврочеллендже-2017/18 в Катовице сборная Казахстана по хоккею в стартовом матче обыграла команду Венгрии, сообщает Sports.kz.

В первом периоде счет открыл казахстанец Алексей Маклюков. Во втором отрезке игры Талгат Жайлауов удвоил преимущество Казахстана. В третьем отрезке игры Жомбор Гарат «размочил» счет, но шайбы Никиты Михайлиса и дубль Романа Старченко не оставили венграм шансов отыграться, несмотря на гол Иштвана Шофрона.

Следующий матч в рамках этого турнира Казахстан проведет с Польшей 18 февраля.

Казахстан — Венгрия 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайбы:

1:0 — 06:52 Маклюков (Евдокимов, Михайлис). В большинстве.

2:0 — 28:06 Жайлауов (Савицкий, Ибрайбеков). В равенстве.

2:1 — 42:34 Гарат. В равенстве.

3:1 — 53:57 Михайлис (Асетов, Гренц). В большинстве.

4:1 — 54:53 Старченко (Кучин). В равенстве.

4:2 — 57:37 Шофрон. В большинстве.

5:2 — 59:25 Старченко (Кучин). В равенстве в пустые ворота.

Вратари: Кудрявцев — Райна.

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