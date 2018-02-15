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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Казахстана объяснил отсутствие Доуса и Даллмэна в заявке на Еврочеллендж

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев поделился планами и задачами на Еврочеллендж, оценил физическую форму своих подопечных, а также объяснил отсутствие Найджела Доуса и Кевина Даллмэна в заявке команды на турнир.

Сегодня, 15 февраля, казахстанская сборная вылетит в Катовицу (Польша), где проведет три матча в рамках Еврочелленджа. Соперниками станут команды Венгрии, Италии и Польши.

Карлссон и Рыспаев вошли в состав сборной Казахстана на Еврочеллендж.

— Все три сборные — наши соперники на чемпионате мира в Будапеште, в апреле будем играть с ними, и бороться за путевку в элитный дивизион. Поэтому хорошо, что мы сейчас с ними сыграем на турнире. Нам нужно оценить готовность, посмотреть, в чем нужно прибавить, познакомиться с соперником и узнать в чем они сильны.

— В общем, стратегическая задача в Польше прощупать почву?

— Да, нам нужно найти в ребятах игру, проверить сочетания. А если игра пойдёт, то соответственно и результат будет положительный по итогам турнира.

— Очевидно, что с подключением к сборам игроков из системы «Барыса» проблем нет, а как на счет других клубов, всех ли удалось вызвать?

— Тут сложнее. Допустим, разговаривали с тренером «Торпедо», у них разгар сезона, скоро плей-офф. Поэтому сейчас их отпустить они не могут. Под вопросом участие игроков и на десятидневных сборах, которые мы планируем начать 15 марта. Там хотелось бы собрать расширенный состав, посмотреть всех кандидатов, оценить на кого мы можем рассчитывать. Но у клубов идут чемпионаты, плей-офф, кандидаты в сборную у них на первых ролях, поэтому есть определенные сложности с их вызовом. Но, чтобы поехать на чемпионат мира — нужно подготовиться, тут мы Америку не открываем, а с чистого листа играть очень тяжело. Можно, конечно, но это менее продуктивно.

— Многие болельщики обеспокоены, почему в составе нет Кевина Даллмэна и Найджела Доуса?

— В Польшу мы летим, чтобы посмотреть хоккеистов, но все мы знаем, как играют и Найджел, и Кевин, чего на них смотреть? Понятно, что они будут одними из лидеров сборной.

— В Польшу летит три вратарая, каждый сыграет по одному матчу?

— Да, планируем сделать так, потом еще посмотрим на товарищеских играх с «Сибирью», а уже на матч с «Авангардом» поставим в ворота того, кто будет в лучшей форме.

— В январе вы отмечали, что есть проблемы с физической подготовкой у игроков, сейчас лучше?

— Сейчас начинает немного радовать, поработали неплохо в эту паузу. Но можно еще добавить в командных действиях, сыгранности игроков в большинстве и в меньшинстве, в равных составах, а также тактике, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

Расписание матчей:

Казахстан — Венгрия — 16 февраля в 11:30 по времени Астаны.

Польша — Казахстан — 17 февраля в 15:00 по времени Астаны.

Италия — Казахстан — 18 февраля в 10:30 по времени Астаны.

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