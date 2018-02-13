Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Ксения Собчак впервые показала младенческие фото сына
8 удивительных идей для декора стен
Любовь Толкалина показала, как выглядит без макияжа
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
1-й период
Канада2
Финляндия0
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
США
Россия
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз5
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс6
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
14.02
Бостон Брюинз
Калгари Флэймз
Все события
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Командир самолета назвал вероятную причину крушения Ан-148
Латынина разоблачила США: «Свинарник горит»
Американская фигуристка раскритиковала Загитову
«Дикие» болельщицы из КНДР взбесили соцсети
Валерия затмила всех на вечеринке у бывшей жены Пригожина
Адриана Лима и другие супермодели повеселились на карнавале
Тусклый свет отупляет
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Началась «военная агрессия Запада против русского народа» - СМИ
Украинцы за границей начали превращаться в россиян
Фоторепортажи
12Дом спорта России в Корее. Как это выглядит
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
10:02 (мск), источник: БЕЛТА

Кевин Лаланд завершил карьеру в возрасте 30 лет

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший голкипер сборной Беларуси и минского «Динамо» Кевин Лаланд за неделю до своего 31-го дня рождения завершил карьеру, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный ресурс ХК «Динамо-Минск».

Источник: БЕЛТА

Этой новостью Кевин Лаланд поделился в интервью канадскому изданию Ballecourbe. «Я принял это решение, потому что наступил момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и карьерой. За последние пять лет у меня было четыре сотрясения мозга, и каждый раз выздоровление все больше затягивалось. В прошлом году понадобилось три месяца, чтобы вернуться в игру. Я стал очень уязвим. Любой толчок со стороны соперника или попадание шайбы в маску могли отправить меня обратно в лазарет», — сказал он.

К тому же у него были проблемы с бедрами. По ходу прошлого сезона Лаланд прошел обследование в Хельсинки, которое показало, что требуется хирургическое вмешательство. Кевин перенес две операции. Экс-голкипер до сих пор проходит реабилитацию. Он опечален завершением карьеры, но счастлив решить проблему со здоровьем, которая изрядно затянулась.

«Было очень сложно. Когда я поднимался по лестнице, у меня болела спина. Если устраивал себе 45-минутную прогулку — это портило весь следующий день. А благодаря операции я избавился от риска замены тазобедренного сустава уже к тридцати годам. Это того стоило».

У Кевина остались теплые воспоминания о Беларуси. Он по-прежнему является гражданином страны и всегда этим гордится. «В Минске у меня много друзей. Я играл под началом отличных тренеров и с отличными партнерами по команде. До сих пор слежу за результатами “Динамо”. Благодаря этому клубу у меня была хорошая карьера в КХЛ. Кроме того, благодаря Беларуси я смог выступать на чемпионатах мира. Очень горжусь тем, что защищал цвета этой страны», — резюмировал он.

 Ким Кардашьян устроила модную фотосессию на фоне мусорных баков
Творожный пирог с грушей и кокосовой карамелью
«Очень надо свиииип!»: как супруги из России завоевали бронзу ОИ
МОК призвал вратарей США сменить шлем по политическим причинам
Выйдет ли Россия напрямую в 1/4 финала? Расклады и прогнозы
Защитник «Црвены Звезды»: ЦСКА ждет ад в Белграде
Российский форвард продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ
TSN: IIHF планирует провести МЧМ 2023 и 2031 годов в России
17-летняя сноубордистка принесла США третье золото на Олимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Чем ухаживания отличаются от домогательств: 5 признаков Психолог Надежда Кузьмина помогает провести четкую границу между флиртом и насилием.
Дети
Кэмерон Диаз ждет ребенка По данным источника, актриса воспользовалась ЭКО.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь