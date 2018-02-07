Подборка фото 11 зарубежных красоток, которые будут бороться за медали
Попытка убийства и роковая ошибка Фаста. Как прошла Лига чемпионов
Попытка убийства и роковая ошибка Фаста. Как прошла Лига чемпионов.
Попытка убийства и роковая ошибка Фаста. Как прошла Лига чемпионов.
КХЛ не устроили даже особые условия
Даже после трёх сезонов без участия КХЛ руководство Лиги чемпионов не теряло надежды привлечь к турниру лучшие российские клубы. Исполнительный директор CHL Мартин Бауманн ещё в конце февраля прошлого года озвучил вариант, при котором это станет возможным. Он предлагал клубам КХЛ особые условия, которые заключались в пропуске группового этапа. При этом вариант, что сразу два российских клуба напрямую попадают в финал четырёх, боссов Лиги чемпионов не устраивает. На тот момент Бауманн полагал, что наши клубы присоединятся к проекту уже с осени 2017 года, однако этого не произошло. Дмитрий Чернышенко убеждён, что КХЛ и так сильнейшая европейская лига, и в присоединении к
Лига чемпионов сократилась, но дно осталось
Помимо отсутствия клубов КХЛ главная проблема Лиги чемпионов кроется в классовом расслоении. Если финны, шведы и швейцарцы держат
Конец доминирования «Фрёлунды»
С тех пор, как хоккейная Лига чемпионов в очередной раз возродилась, постоянную прописку в финале имела «Фрёлунда». Чемпионы Швеции 2016 года дважды выигрывали решающий матч, а если и проигрывали, то соотечественникам из «Лулео». Четвёртый сезон Лиги чемпионов провозгласил конец доминирования команды Роджера Рённберга. Один из сильнейших европейских тренеров никуда не ушёл. Да, за океан уехал
Как Ларкин чуть не убил Пайе
Если вы думаете, что Лига чемпионов — это полутоварищеский турнир, то Даниэль Пайе с вами категорически не согласится. В матче Лиги чемпионов между «Адлером» и «Брюнэсом» защитник немецкой команды Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, сыграв против него за гранью грубости. Ларкин клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард шведской команды упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации и обвинение в попытке убийства. По крайней мере, в этом был убеждён спортивный директор «Брюнеса» Стефан Бенгтен. Шведы, дико недовольные лояльным решением, требовали для Ларкина до 20 игр дисквалификации, а
Пять русских в Лиге чемпионов. Кто они?
В Лиге чемпионов нет российских клубов, зато есть игроки из России. Мало кто знает, что их в этом сезоне сразу пять. Четверо защищают цвета белорусского «Немана». Команда из Гродно обладающая одними из самых шумных стадионов, из группы не вышла. Зато каждый из россиян успел забросить по шайбе. И если защитник Сергей Дорофеев и нападающий Константин Богдановский мало известны на родине, то у Филиппа Метлюка за спиной богатая карьера. Здесь и сейчас в свои 36 лет — он самый возрастной игрок в Лиге чемпионов. До недавнего времени компанию им составлял Глеб Клименко. Правда, обладатель Кубка Гагарина уже покинул белорусский клуб и отправился в чемпионат Польши. А вот история Александра Мошканцева значительно отличается от белорусского квартета. В поисках хоккейного счастья он отправился гораздо дальше. С этого сезона уроженец Пензы, занимавшийся в школе «Локомотива» и проходивший стажировку в Тольятти, выступает за английский «Ноттингем». И дела на Туманном Альбионе у 22-летнего форварда складываются весьма неплохо. Мошканцев — второй снайпер свой команды как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубке. Его шайба в ворота «Берна» даже вошла в число
Фаст подарил победу финнам
Вот уже четвёртый год подряд в финал Лиги чемпионов выходит шведская команда. В сезоне-2015/16 и вовсе был шведский финал с участием «Фрёлунды» и «Лулео». На этот раз до решающего матча добрался «Вёкше». Команда, которой второй год подряд нет равных в шведской «регулярке»,