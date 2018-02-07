Попытка убийства и роковая ошибка Фаста. Как прошла Лига чемпионов.

КХЛ не устроили даже особые условия

Даже после трёх сезонов без участия КХЛ руководство Лиги чемпионов не теряло надежды привлечь к турниру лучшие российские клубы. Исполнительный директор CHL Мартин Бауманн ещё в конце февраля прошлого года озвучил вариант, при котором это станет возможным. Он предлагал клубам КХЛ особые условия, которые заключались в пропуске группового этапа. При этом вариант, что сразу два российских клуба напрямую попадают в финал четырёх, боссов Лиги чемпионов не устраивает. На тот момент Бауманн полагал, что наши клубы присоединятся к проекту уже с осени 2017 года, однако этого не произошло. Дмитрий Чернышенко убеждён, что КХЛ и так сильнейшая европейская лига, и в присоединении к кому-либо не нуждается. Единственный компромиссный вариант — выставочные матчи между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Гагарина, но до реализации и этого проекта пока далеко. Четвёртый розыгрыш CHL снова прошёл без нас.

Лига чемпионов сократилась, но дно осталось

Помимо отсутствия клубов КХЛ главная проблема Лиги чемпионов кроется в классовом расслоении. Если финны, шведы и швейцарцы держат какой-никакой уровень и на равных претендуют на титул, то клубы из стран третьего хоккейного мира выглядят, в лучшем случае, статистами. Вроде бы руководство Лиги чемпионов пошло на правильный шаг, сократив число участников с 48 до 32. Это должно повысить конкуренцию, но… как бы не так. Под сокращение попали вовсе не безнадёжные аутсайдеры из экзотических стран, а финны и прочие шведы, чьё представительство было слишком раздуто. В итоге сразу три команды закончили групповой этап без единого набранного очка. Польская «Краковия» проигрывала ХИФКу — 0:6, а «Брюнэсу» — 0:8. Французский «Гап» отличился ещё больше, умудрившись однажды влететь со счётом 1:11. Команды из вроде бы хоккейных стран, датский «Эсбьерг» и норвежский «Ставангер», выступили не многим лучше, набрав на двоих одно очко. ЦСКА, СКА или даже «Салавату» такая Лига чемпионов быстро бы наскучила.

Конец доминирования «Фрёлунды»

С тех пор, как хоккейная Лига чемпионов в очередной раз возродилась, постоянную прописку в финале имела «Фрёлунда». Чемпионы Швеции 2016 года дважды выигрывали решающий матч, а если и проигрывали, то соотечественникам из «Лулео». Четвёртый сезон Лиги чемпионов провозгласил конец доминирования команды Роджера Рённберга. Один из сильнейших европейских тренеров никуда не ушёл. Да, за океан уехал топ-защитник Хенрик Тёммернес. В Омск перебрался ведущий центр Юхан Сундстрём. Зато после годовой отлучки в Швейцарию вернулся американский суперфорвард (понятно, что по меркам европейского хоккея) Райан Лаш. «Фрёлунда» сохранила чемпионский костяк, но вылетела уже в первом раунде плей-офф. А чего стоит Расмус Далин, ворвавшийся во взрослый хоккей ураганом! Шведский вундеркинд забросил победную шайбу в выездном матче с «Белыми тиграми» из Либереца. Путёвка в четвертьфинал, казалось бы, была у команды Рённберга в кармане. В ответном матче они дважды вели в счёте, но необъяснимым образом пропустили пять шайб в третьем периоде. Это было первое и единственное поражение «Фрёлунды», но оно стоило чемпионам слишком дорого.

Как Ларкин чуть не убил Пайе

Если вы думаете, что Лига чемпионов — это полутоварищеский турнир, то Даниэль Пайе с вами категорически не согласится. В матче Лиги чемпионов между «Адлером» и «Брюнэсом» защитник немецкой команды Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, сыграв против него за гранью грубости. Ларкин клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард шведской команды упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации и обвинение в попытке убийства. По крайней мере, в этом был убеждён спортивный директор «Брюнеса» Стефан Бенгтен. Шведы, дико недовольные лояльным решением, требовали для Ларкина до 20 игр дисквалификации, а кто-то даже заговорил о выходе шведских команд из Лиги чемпионов, если в числе участников останется «Адлер». Американец, известный по выступлению за «Медвешчак», в итоге извинился, но это не уберегло его от заинтересованности делом со стороны шведской полиции.

Пять русских в Лиге чемпионов. Кто они?

В Лиге чемпионов нет российских клубов, зато есть игроки из России. Мало кто знает, что их в этом сезоне сразу пять. Четверо защищают цвета белорусского «Немана». Команда из Гродно обладающая одними из самых шумных стадионов, из группы не вышла. Зато каждый из россиян успел забросить по шайбе. И если защитник Сергей Дорофеев и нападающий Константин Богдановский мало известны на родине, то у Филиппа Метлюка за спиной богатая карьера. Здесь и сейчас в свои 36 лет — он самый возрастной игрок в Лиге чемпионов. До недавнего времени компанию им составлял Глеб Клименко. Правда, обладатель Кубка Гагарина уже покинул белорусский клуб и отправился в чемпионат Польши. А вот история Александра Мошканцева значительно отличается от белорусского квартета. В поисках хоккейного счастья он отправился гораздо дальше. С этого сезона уроженец Пензы, занимавшийся в школе «Локомотива» и проходивший стажировку в Тольятти, выступает за английский «Ноттингем». И дела на Туманном Альбионе у 22-летнего форварда складываются весьма неплохо. Мошканцев — второй снайпер свой команды как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубке. Его шайба в ворота «Берна» даже вошла в число топ-голов четвёртого розыгрыша Лиги чемпионов.

Фаст подарил победу финнам