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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Попытка убийства и роковая ошибка Фаста. Как прошла Лига чемпионов

Попытка убийства и роковая ошибка Фаста. Как прошла Лига чемпионов.

КХЛ не устроили даже особые условия

Даже после трёх сезонов без участия КХЛ руководство Лиги чемпионов не теряло надежды привлечь к турниру лучшие российские клубы. Исполнительный директор CHL Мартин Бауманн ещё в конце февраля прошлого года озвучил вариант, при котором это станет возможным. Он предлагал клубам КХЛ особые условия, которые заключались в пропуске группового этапа. При этом вариант, что сразу два российских клуба напрямую попадают в финал четырёх, боссов Лиги чемпионов не устраивает. На тот момент Бауманн полагал, что наши клубы присоединятся к проекту уже с осени 2017 года, однако этого не произошло. Дмитрий Чернышенко убеждён, что КХЛ и так сильнейшая европейская лига, и в присоединении к кому-либо не нуждается. Единственный компромиссный вариант — выставочные матчи между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Гагарина, но до реализации и этого проекта пока далеко. Четвёртый розыгрыш CHL снова прошёл без нас.

Лига чемпионов сократилась, но дно осталось

Помимо отсутствия клубов КХЛ главная проблема Лиги чемпионов кроется в классовом расслоении. Если финны, шведы и швейцарцы держат какой-никакой уровень и на равных претендуют на титул, то клубы из стран третьего хоккейного мира выглядят, в лучшем случае, статистами. Вроде бы руководство Лиги чемпионов пошло на правильный шаг, сократив число участников с 48 до 32. Это должно повысить конкуренцию, но… как бы не так. Под сокращение попали вовсе не безнадёжные аутсайдеры из экзотических стран, а финны и прочие шведы, чьё представительство было слишком раздуто. В итоге сразу три команды закончили групповой этап без единого набранного очка. Польская «Краковия» проигрывала ХИФКу — 0:6, а «Брюнэсу» — 0:8. Французский «Гап» отличился ещё больше, умудрившись однажды влететь со счётом 1:11. Команды из вроде бы хоккейных стран, датский «Эсбьерг» и норвежский «Ставангер», выступили не многим лучше, набрав на двоих одно очко. ЦСКА, СКА или даже «Салавату» такая Лига чемпионов быстро бы наскучила.

Конец доминирования «Фрёлунды»

С тех пор, как хоккейная Лига чемпионов в очередной раз возродилась, постоянную прописку в финале имела «Фрёлунда». Чемпионы Швеции 2016 года дважды выигрывали решающий матч, а если и проигрывали, то соотечественникам из «Лулео». Четвёртый сезон Лиги чемпионов провозгласил конец доминирования команды Роджера Рённберга. Один из сильнейших европейских тренеров никуда не ушёл. Да, за океан уехал топ-защитник Хенрик Тёммернес. В Омск перебрался ведущий центр Юхан Сундстрём. Зато после годовой отлучки в Швейцарию вернулся американский суперфорвард (понятно, что по меркам европейского хоккея) Райан Лаш. «Фрёлунда» сохранила чемпионский костяк, но вылетела уже в первом раунде плей-офф. А чего стоит Расмус Далин, ворвавшийся во взрослый хоккей ураганом! Шведский вундеркинд забросил победную шайбу в выездном матче с «Белыми тиграми» из Либереца. Путёвка в четвертьфинал, казалось бы, была у команды Рённберга в кармане. В ответном матче они дважды вели в счёте, но необъяснимым образом пропустили пять шайб в третьем периоде. Это было первое и единственное поражение «Фрёлунды», но оно стоило чемпионам слишком дорого.

Как Ларкин чуть не убил Пайе

Если вы думаете, что Лига чемпионов — это полутоварищеский турнир, то Даниэль Пайе с вами категорически не согласится. В матче Лиги чемпионов между «Адлером» и «Брюнэсом» защитник немецкой команды Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, сыграв против него за гранью грубости. Ларкин клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард шведской команды упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации и обвинение в попытке убийства. По крайней мере, в этом был убеждён спортивный директор «Брюнеса» Стефан Бенгтен. Шведы, дико недовольные лояльным решением, требовали для Ларкина до 20 игр дисквалификации, а кто-то даже заговорил о выходе шведских команд из Лиги чемпионов, если в числе участников останется «Адлер». Американец, известный по выступлению за «Медвешчак», в итоге извинился, но это не уберегло его от заинтересованности делом со стороны шведской полиции.

Пять русских в Лиге чемпионов. Кто они?

В Лиге чемпионов нет российских клубов, зато есть игроки из России. Мало кто знает, что их в этом сезоне сразу пять. Четверо защищают цвета белорусского «Немана». Команда из Гродно обладающая одними из самых шумных стадионов, из группы не вышла. Зато каждый из россиян успел забросить по шайбе. И если защитник Сергей Дорофеев и нападающий Константин Богдановский мало известны на родине, то у Филиппа Метлюка за спиной богатая карьера. Здесь и сейчас в свои 36 лет — он самый возрастной игрок в Лиге чемпионов. До недавнего времени компанию им составлял Глеб Клименко. Правда, обладатель Кубка Гагарина уже покинул белорусский клуб и отправился в чемпионат Польши. А вот история Александра Мошканцева значительно отличается от белорусского квартета. В поисках хоккейного счастья он отправился гораздо дальше. С этого сезона уроженец Пензы, занимавшийся в школе «Локомотива» и проходивший стажировку в Тольятти, выступает за английский «Ноттингем». И дела на Туманном Альбионе у 22-летнего форварда складываются весьма неплохо. Мошканцев — второй снайпер свой команды как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубке. Его шайба в ворота «Берна» даже вошла в число топ-голов четвёртого розыгрыша Лиги чемпионов.

Фаст подарил победу финнам

Вот уже четвёртый год подряд в финал Лиги чемпионов выходит шведская команда. В сезоне-2015/16 и вовсе был шведский финал с участием «Фрёлунды» и «Лулео». На этот раз до решающего матча добрался «Вёкше». Команда, которой второй год подряд нет равных в шведской «регулярке», наконец-то показала свой кубковый характер. На пути к финалу они выбили чехов из Либереца, отомстив тем самым за «Фрёлунду». Соперниками шведов, которые благодаря большему числу побед играли дома, стали финны. «Ювяскюля» выбила сначала соотечественников из «Таппары», а затем уложила на лопатки два чешских клуба. Команда, лидером которой является 35-летний Яркко Иммонен, не считалась фаворитом, но именно она увезла кубок домой. После безголевой первой половины матча Йоонас Няттинен нанёс не самый сложный бросок, но он застал врасплох Виктора Фаста. Бывший голкипер ЦСКА в скором времени отправится в Корею, где с большой долей вероятности станет первым номером «Тре крунур». Но судя по тому, какую ошибку он допустил, мыслями Фаст был уже в Пхёнчхане. «Ювяскюля» нанесла контрольный выстрел по пустым воротам, но именно гол Няттинена остался судьбоносным. В Лиге чемпионов состоялся маленький переворот. На смену шведскому господству пришёл финский чемпион.

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