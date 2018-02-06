Хоккеисты сборной Беларуси уступили Канаде в товарищеском матче в Риге

Для команды из Страны кленового листа продолжается подготовительный период к Олимпиаде в Пхенчхане. После победы над Латвией (2:0) североамериканцы сумели добиться очередной виктории с тем же счетом.

Белорусская команда сделала перестановки в составе перед встречей с Канадой. Ряд игроков минского «Динамо» получили возможность отдохнуть после матчей в Москве. В первом звене белорусов вышел нападающий Александр Матерухин, а форвард ЦСКА Джефф Платт сыграл в одном звене с лучшими игроками минской «Юности» Максимом Парфеевцем и Виктором Туркиным. Подопечные Дэйва Льюиса старались грамотно действовать в обороне, однако на 12-й минуте первого периода допустили ошибку — и Максим Лапьер отличился заброшенной шайбой. В середине третьего периода Эндрю Эббет удвоил преимущество Канады — 2:0.

В составе североамериканцев есть несколько игроков, которые выступают за минское «Динамо» или ранее защищали цвета белорусской команды: Марк-Андре Граньяни, Куинтон Хауден, Бен Скривенс, Роб Клинкхаммер.