Команда Президента Беларуси победила ветеранов хоккея Швейцарии

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Минске при поддержке швейцарских парламентариев состоялся товарищеский хоккейный матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии с участием депутатов.

Межпарламентский диалог между парламентариями Беларуси и Швейцарии развивается поступательно, депутаты содействуют также развитию отношений в области спорта. В ходе состоявшихся в июле и октябре 2017 года встреч и была достигнута договоренность о проведении хоккейного поединка в Минске.

Начало первого периода матча, состоявшегося на малой площадке «Чижовка-Арены», получилось богатым на события. В белорусской команде на лед выходили как опытные ветераны, так и начинающие игроки. К примеру, ударное звено нападения хозяев площадки составили Павел Белый, Николай Лукашенко и Андрей Асташевич. Именно этим игрокам удалось внести значительный вклад в победу белорусской команды.

Часто в ходе игры одновременно на льду оказывались Александр и Николай Лукашенко. Отец и сын помогли белорусской команде в середине первого периода реализовать большинство. С передачи Александра и Николая Лукашенко шайбу забросил Павел Белый. До перерыва хоккейная команда Президента Беларуси еще трижды отметилась точными бросками. Авторами голов стали Алексей Титовец и Геннадий Савилов. В ходе четвертого взятия ворот швейцарцев Андрею Асташевичу, удачно действовавшему на пятачке у ворот оппонентов, вновь ассистировали Николай и Александр Лукашенко.

Швейцарцы, которыми руководил прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, постарались допускать меньше ошибок в защите и немного сократили отставание в счете. Однако в заключительные 20 минут игры белорусская команда еще четыре раза огорчила соперников. Автором одной из шайб стал Николай Лукашенко, хорошо отработавший на пятачке у ворот гостей. Третью результативную передачу в матче записал в свой актив Александр Лукашенко. В итоге белорусы были сильнее со счетом 11:4.

После финальной сирены лучшим игроками прошедшей встречи призы вручили председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, сопредседатель группы дружбы «Швейцария — Беларусь» Филиппо Ломбарди.

В составе швейцарцев лучшими признаны голкипер Олмо Тараньоли и нападающий Бруно Штек, у хозяев льда призы получили Александр Рядинский и Владимир Цыплаков.

Командный шарф швейцарского клуба «Амбри-Пиотта» вручил Александру Лукашенко Филиппо Ломбарди, президентом которого он является.

Как отметили игроки обеих команд после финальной сирены, встреча прошла в интересной спортивной борьбе, командам удалось показать свои лучшие игровые качества.

Ветераны хоккея Швейцарии пригласили команду Беларуси на ответный матч и постараются на своей площадке показать не менее зрелищную игру.