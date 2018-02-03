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3 февраля, источник: Чемпионат.com

Назад в 90-е. Ягр и Недвед вернулись и поставили на уши всю Чехию

Не зря Недвед возобновил карьеру. Вместе с Ягром они устроили шоу на матче во второй чешской лиге и набрали пять очков на двоих.

Источник: РИА "Новости"

История Яромира Ягра идеально подошла бы для кинокартины. Длинная и яркая карьера со взлётами и падениями. Олимпийское золото, два кубка Стэнли, три года в Сибири, проигрыши в казино Омска и Вегаса, триумфальное возвращение в НХЛ и постепенный закат карьеры. С «Калагри» у Ягра не сложилась, но ведь в каждом фильме (ближе к финалу) есть грустный эпизод. Новое дыхание — контракт с родным «Кладно», владельцем которого и является Яромир.

Как только 45-летний форвард объявил о возвращении на родину, в Чехии началось настоящее безумие. Фанаты принялись скупать билеты на все домашние матчи «Кладно» (клуб выступает во второй по силе чешской лиге).

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В других городах на игры с командой Ягра спрос на билеты неоднократно возрос, почти наверняка встречи регулярного чемпионата и плей-офф с его участием соберут аншлаги. Наконец, ещё одна легенда чешского хоккея Петр Недвед решается возобновить карьеру, чтобы сыграть против самого Яромира Ягра. Хоккейные чудеса!

3 февраля, матч «Бенатки-над-Йизероу» — «Кладно». Встреча, где должны сойтись две легенды страны. По такому случаю было решено перенести матч в располагающий неподалёку Либерец, родной город Недведа. Арена «Бенатки» вмещает всего 1700 зрителей, а в Либереце — 7500. К тому же на следующий день «Либерец», выступающий в Экстралиге, запланировал церемонию поднятия свитера Недведа под своды арены. Кажется, история всё больше начинает напоминать сказку.

Легенды не угасают

За несколько дней до матча ЯромирЯгр, правда, немного остудил пыл своих фанатов. «Более двух месяцев назад у меня начались проблемы с коленом, но я продолжал играть. Возможно, ситуация усугубилась. Поэтому я хочу навестить доктора Колара. Надеюсь, что смогу вернуться в строй до старта плей-офф. Однако по правилам лиги мне нужно провести 15 матчей, поэтому я хочу предупредить своих болельщиков, что со старта игры смогу проводить на льду не больше двух смен. Я пишу это, потому что не хочу расстроить людей, которые купят билеты», — написал Ягр на своей странице в «Фейсбуке».

Яромир слукавил. В матче с «Бенатки» он появился уже в первой смене, а потом и ещё через пару минут, а потом ещё и ещё — всего он отыграл 20 минут. В первом периоде «Кладно» забило два гола, а на счету 45-летнего нападающего оказалось две передачи. В какой-то момент трибуны начали скандировать «Яромир! Яромир!». А ведь «Кладно» играл на выезде.

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Как и предполагалось во дворце собрался аншлаг. Перед началом встречи две легенды Ягр и Недвед пожали друг другу руки, а зрители облачились в маски Петра. Своего игрока тут всё-таки любят больше Яромира. И Недвед оправдал ожидания публики. Во втором периоде он блестяще сыграл на добивание и сократил отставание, а потом и голевым пасом отметился. Достойный ответ Ягру.

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Пять очков на двоих

Ветераны смотрели очень солидно на фоне своих партнёров. Недвед играл больше всех в «Бенатки», правда, проиграл больше половины вбрасываний (выигранных всего 13 из 27). Ягр был чрезвычайно активен, отбирал шайбу, пасовал, штурмовал ворота. В середине третьего периода нападающий, хромая, покинул площадку. Неужели больное колено дало о себе знать? К счастью, Яромир быстро вернулся и вновь отметился голевым пасом. В концовке «Кладно» «добило» соперника, который в турнирной таблице идёт на предпоследнем 13-м месте и победило со счётом 7:2. Отметился очками и чемпион мира 2009 года, игравший с Ягром в «Авангарде», Антон Курьянов.

В Либереце мы не увидели какого-то умопомрачительного хоккея, но два ветерана сумели из рядового матча сделать событие мирового масштаба. Наблюдая, как Недвед забивает, как пасует Ягр, кажется, что время остановилось. А этим хоккеистам не далеко за 40, а где-то по 25 лет. Символично, что Петр и Яромир были признаны лучшими игроками встречи.

Этот матч мог стать отличным киношным финалом истории величайшего хоккеиста. Но, кажется, Яромир жаждет продолжения. И мы согласны дальше смотреть!

Дарья Тубольцева

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