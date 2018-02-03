Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Шедевры русской живописи о зиме и детях
Верны ли слухи, которые о Соломине распространяла пресса
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль Канадиенс4
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Филадельфия Флайерз1
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
4.02
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
4.02
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.02
Баффало Сэйбрз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
4.02
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
4.02
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.02
Ванкувер Кэнакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
4.02
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
4.02
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Все события
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Ягр набрал три очка в первом матче после возвращения в Чехию

Нападающий Яромир Ягр, который ранее покинул «Калгари Флэймз», провёл первый матч после возвращения в Чехию.

Источник: AP 2018

Он вышел на лёд в составе родной команды «Кладно», которая выступает во второй по силе лиге Чехии, и сыграл с «Бенатки-над-Йизероу».

Читайте также
Ягр может перейти в «Оцеларжи», если «Кладно» не выйдет в плей-офф чемпионата Чехии

В составе команды соперника вышел другой легендарный чешский форвард Петр Недвед, который решил возобновить карьеру на один матч, чтобы сыграть против Ягра.

В первом периоде Ягр ассистировал в обоих голах своей команды, которая повела 2:0. Во второй трети Недвед помог «Бенаткам» сравнять счёт — сначала забил сам, а затем отдал передачу.

В третьем периоде Ягр получил травму и, хромая, ушёл с площадки. Однако затем вернулся на лёд и сделал ещё одну передачу.

Встреча завершилась победой «Кладно» со счётом 7:2.

 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом
Футболисты «Спартака» проиграли китайскому клубу
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Дебютный гол Санчеса за МЮ принес победу над «Хаддерсфилдом»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь