Ягр набрал три очка в первом матче после возвращения в Чехию

Источник: AP 2018

Он вышел на лёд в составе родной команды «Кладно», которая выступает во второй по силе лиге Чехии, и сыграл с «Бенатки-над-Йизероу».

В составе команды соперника вышел другой легендарный чешский форвард Петр Недвед, который решил возобновить карьеру на один матч, чтобы сыграть против Ягра.



В первом периоде Ягр ассистировал в обоих голах своей команды, которая повела 2:0. Во второй трети Недвед помог «Бенаткам» сравнять счёт — сначала забил сам, а затем отдал передачу.

В третьем периоде Ягр получил травму и, хромая, ушёл с площадки. Однако затем вернулся на лёд и сделал ещё одну передачу.