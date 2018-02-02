Ягр может перейти в «Оцеларжи», если «Кладно» не выйдет в плей-офф чемпионата Чехии

Источник: AP 2018

«Кладно», владельцем которого по совместительству является Ягр, выступает во второй по силе лиге Чехии и занимает третье место. «Оцеларжи» — третий в экстралиге.

«В Чехии приоритетом для меня всегда был “Кладно”, — сказал Ягр. — Я хочу подготовиться к плей-офф и помочь клубу вернуться в экстралигу. У меня хорошие отношения с владельцами “Оцеларжи”. Если у нас с “Кладно” не получится все так, как мы хотим, то чисто теоретически я могу помочь побороться “Оцеларжи” за титул».

Ягр начинал сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Калгари», из-за травмы он пропустил 27 матчей текущего сезона. Всего в 22 играх он записал на свой счет 1 шайбу и 6 передач.

Чешский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) в истории НХЛ и третье — по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе «Питтсбурга» Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В НХЛ он также выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью- Джерси» и «Флориду».