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31 января, источник: Советский спорт

Яромир Ягр: Не хочу, чтобы болельщики покупали билеты, чтобы посмотреть, как какой-то старикашка ковыляет по льду

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр надеется сыграть в плей-офф второй чешской лиги.

Источник: Reuters

Как отмечается, Ягр подписал контракт с чешской командой, чтобы суметь сыграть в плей-офф. В среду в лиге закрывается трансферное окно.

— На данный момент я в первую очередь должен понять, в каком состоянии нахожусь, каким будет мое лечение и как долго оно продлится. После этого я приму решение относительно хоккея.

Я не выходил на лед около месяца, кроме легкого катания, и не могу сказать, в какой форме сейчас нахожусь. И я не хочу, чтобы болельщики покупали билеты лишь ради того, чтобы посмотреть, как какой-то старикашка ковыляет по льду, — передает слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Добавим, чтобы сыграть в плей-офф чешской лиги, Ягр должен провести 15 матчей. «Кладно», который расположился на третьей позиции второго дивизиона, осталось провести в текущем сезоне 16 игр.

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