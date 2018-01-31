Яромир Ягр: Не хочу, чтобы болельщики покупали билеты, чтобы посмотреть, как какой-то старикашка ковыляет по льду
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр надеется сыграть в
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр надеется сыграть в
Как отмечается, Ягр подписал контракт с чешской командой, чтобы суметь сыграть в
— На данный момент я в первую очередь должен понять, в каком состоянии нахожусь, каким будет мое лечение и как долго оно продлится. После этого я приму решение относительно хоккея.
Я не выходил на лед около месяца, кроме легкого катания, и не могу сказать, в какой форме сейчас нахожусь. И я не хочу, чтобы болельщики покупали билеты лишь ради того, чтобы посмотреть, как
Добавим, чтобы сыграть в