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18:20 (мск), источник: Прессбол

Данила Карабань и Дмитрий Амброжейчик вызваны в сборную Беларуси

В сборную Беларуси дополнительно вызваны нападающие минского «Динамо» Данила Карабань и Дмитрий Амброжейчик, сообщает официальный сайт «зубров».

Они примут участие в товарищеском матче со сборной Канады, который состоится в Риге 3 февраля и начнется в 13.00 по белорусскому времени.

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