И лучшие фото из их Instagram
Данила Карабань и Дмитрий Амброжейчик вызваны в сборную Беларуси
В сборную Беларуси дополнительно вызваны нападающие минского «Динамо» Данила Карабань и Дмитрий Амброжейчик, сообщает официальный сайт «зубров».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В сборную Беларуси дополнительно вызваны нападающие минского «Динамо» Данила Карабань и Дмитрий Амброжейчик, сообщает официальный сайт «зубров».
Они примут участие в товарищеском матче со сборной Канады, который состоится в Риге 3 февраля и начнется в 13.00 по белорусскому времени.