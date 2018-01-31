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16:51 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана сыграет на Еврочеллендже

15 февраля сборная Казахстана под руководством Галыма Мамбеталиева отправится в Польшу.

С 16 по 18 февраля команда сыграет в Катовице в рамках Еврочелленджа. Состав сборной Казахстана будет определён позже, в том числе по итогам матчей с командой Южной Кореи.

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