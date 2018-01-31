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12:38 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Матерухин вызван в хоккейную сборную Беларуси перед матчем с Канадой

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий солигорского «Шахтера» Александр Матерухин получил вызов в национальную сборную Беларуси, сообщили в пресс-службе клуба.

На данный момент национальная команда под руководством Дэйва Льюиса находится в Москве, где после поражения от олимпийской сборной России (0:3) сыграет 1 февраля с молодежной дружиной до 23 лет.

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Для сборной России спарринг с белорусами стал первой проверкой сил перед отъездом на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Хозяева с первых минут захватили инициативу, и в середине первого периода Кирилл Капризов открыл счет.

С 3 по 6 февраля белорусы проведут очередной сбор, на который приглашен Александр Матерухин. Форвард после перехода из минского «Динамо» в «Шахтер» в январе стал лучшим бомбардиром своего нового клуба. После нескольких дней подготовки команда отправится в Ригу, где 6 февраля сыграет с олимпийской сборной Канады.

Для сборной Беларуси по хоккею в текущем сезоне основным стартом станет чемпионат мира, который в мае примет Дания. Подопечные Дэйва Льюиса выступят в группе А и сыграют на предварительном этапе со Швецией, Францией, Россией, Швейцарией, Чехией и Австрией.

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