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30 января, источник: Спорт-Экспресс

Куда же пристроят Мозякина?

В первом контрольном матче перед Олимпиадой сборная России обыграла Белоруссию — 3:0.

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19
фотографий

Россия — Белоруссия — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Капризов — 1 (Нестеров, Ковальчук), 8:31 — 1:0. Капризов — 2 (Мозякин, Шипачев), 24:21 — 2:0. Дацюк — 1 (бол., Войнов), 28:42 — 3:0.
Вратари: Кошечкин — Карнаухов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (17+11+5) — 10 (3+1+6).
Судьи: Гофман, Оленин.
30 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 10981 зритель.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Реклама с матчами национальной команды появлялась в самых неожиданных местах, но народ матч заинтересовал не так сильно. Нет, конечно, зрителей было достаточно много. Но совсем недавно на Евротуре мы видели картину, когда билеты были готовы взять за любую сумму.

— За триста билет, — предложили мне возле касс за 10 минут до начала игры.

Да нет, спасибо. Не надо.

Не было ни очереди на парковку, ни толпы зрителей у входа, лишь неизменный герой московских матчей — человек с мегафоном кричал и призывал пройти в свободные двери. Кому-то это он кричал, интересно?

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Но болельщиков не обманешь. Во-первых, соперник, будем честными, был так себе. Команда Белоруссии собралась только потому, что надо бы собраться, если есть пауза. У них впереди нет никаких турниров, кроме майского чемпионата мира — в Москву они прибыли, так как это было проще и наверняка дешевле. Во-вторых, все же было очевидно, что Олег Знарок будет не гнаться за победой, а проверять звенья.

Даже если бы наша команда проиграла, то ничего страшного не случилось. Но немногие сборные уступили бы такому сопернику.

Сергей МОЗЯКИН | Источник: Спорт-Экспресс

СОЧЕТАНИЯ

Уже при объявлении состава стало ясно, что начались эксперименты. Сергей Мозякин был переведен в первое звено к Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку (но по ходу матча он играл в разных сочетаниях), а Сергей Калинин остался в запасе.

Мозякин, между прочим, выделялся в большинстве — это было прогнозируемо. Но очко он набрал в равных составах — отдав передачу Кириллу Капризов.

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Жаль лишь, что Олег Знарок мог проверить только «химию» троек, но у него нет никакого понимания по поводу того, как все звенья обороняются, да и что представляет из себя защита. Белорусская команда в первом периоде нанесла по воротам Василия Кошечкина три броска, а после перерыва — один. И что можно сказать об игре голкипера? Как понять, в какой он форме?

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Между прочим, Кошечкин в начале второго периода после одного эпизода с трудом встал и еще пару минут проверял, есть ли у него болевые ощущения в ноге или нет. Раз остался в воротах, раз продолжил встречу — значит, легкий спазм, ничего страшного.

Вместо Динара Хафизуллина, чье участие в Олимпиаде под большим вопросом, попробовали Егора Яковлева, но учитывая специфику соперника, про него тоже ничего нельзя понять.

— Давай, давай, — подбадривали друг друга хоккеисты нашей команды перед выходом на третий период.

И ведь не из-за того, чтобы забить еще больше, чтобы установить рекорд. Просто не надо было засыпать. Мгновенная расслабленность могла бы обернуться травмой, а этого еще нам не хватало.

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СОПЕРНИК

Но сборная Белоруссии выглядела просто ужасно. Во втором отрезке матча они получили большинство после нарушения Ильи Ковальчука (кстати, вот еще один тревожный факт — слишком быстро заводится нападающий), но разыгрывали его так потешно, что форвард, сидя на скамейке, улыбался.

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То пас на метр не проходит, то защитник на ровном месте валится и помогает нашим устроить выход «два в один» в меньшинстве. Да и в равных составах смеха было не меньше. Такое ощущение, что игрокам команды тоже стало неприятно, что их вызвали из отпуска и заставили тренироваться. Могли бы и постараться. Знают же, как в стране реагируют на их неудачи.

Таяли минуты, было непонятно, куда же все-таки пристроят Мозякина. Кажется, что его попробовали со всеми, кроме Сергея Андронова. Белорусская команда нанесла сразу четыре броска, но волноваться по этому поводу не стоило. Трудно мотивировать себя, даже если впереди Олимпиада.

А в воскресенье будет еще «Спартак» без своих сильных легионеров. Игроки только в начале февраля выйдут из бурных отпусков и, возможно, бросков будет еще меньше. Можно попробовать сыграть без вратаря.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка легенд.

Российские хоккеисты обыграли сборную Белоруссии в контрольном матче
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08:42 (мск)© Ньюстюб
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