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30 января, источник: ТАСС

Дацюк: Мозякин усилил игру российских хоккеистов в большинстве в матче с белорусами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Форвард Сергей Мозякин усилил игру российских хоккеистов в большинстве в товарищеском матче с командой Белоруссии. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Павел Дацюк.

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19
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Во вторник российские хоккеисты со счетом 3:0 победили команду Белоруссии в первом товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Встречу посетил 10981 человек.

«Хорошая игра — было много моментов, чтобы забить больше, однако чувствовалось напряжение. Приятна такая атмосфера: пришло много болельщиков, спасибо им большое. Конечно, в Южной Корее будет намного сложнее, поэтому приятно играть при своих болельщиках», — сказал Дацюк.

Также российский форвард прокомментировал игру своих партнеров. «[Михаил] Григоренко хорошо играет, выполняет большой объем работы. Конечно, у него есть шероховатости, но у него есть еще время. Мозякин — большой мастер с великолепным броском и чтением игры. Так что он усиливает наше звено в большинстве», — считает Дацюк.

Следующую товарищескую игру российская команда проведет 4 февраля с московским «Спартаком». Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.

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