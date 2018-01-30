Дацюк: Мозякин усилил игру российских хоккеистов в большинстве в матче с белорусами

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Во вторник российские хоккеисты со счетом 3:0 победили команду Белоруссии в первом товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Встречу посетил 10981 человек.

«Хорошая игра — было много моментов, чтобы забить больше, однако чувствовалось напряжение. Приятна такая атмосфера: пришло много болельщиков, спасибо им большое. Конечно, в Южной Корее будет намного сложнее, поэтому приятно играть при своих болельщиках», — сказал Дацюк.

Также российский форвард прокомментировал игру своих партнеров. «[Михаил] Григоренко хорошо играет, выполняет большой объем работы. Конечно, у него есть шероховатости, но у него есть еще время. Мозякин — большой мастер с великолепным броском и чтением игры. Так что он усиливает наше звено в большинстве», — считает Дацюк.