Хоккеисты сборной Беларуси проиграли россиянам в гостевом товарищеском матче

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Для сборной России спарринг с белорусами стал первой проверкой сил перед отъездом на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Хозяева с первых минут захватили инициативу, и в середине первого периода Кирилл Капризов открыл счет. Вскоре после начала второй трети он же отправил вторую шайбу в ворота Михаила Карнаухова, а затем отличился капитан российской команды Павел Дацюк, реализовавший численный перевес — 3:0. Белорусы старались отвечать контратаками, но они не увенчались успехом.

В заключительном периоде россияне сбавили обороты, но гости так и не сумели хотя бы раз поразить ворота Василия Кошечкина. Теперь российская команда 4 февраля проведет спарринг с московским «Спартаком», а 10 февраля в южнокорейском Аняне сыграет со сборной Республики Корея.