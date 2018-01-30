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30 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси проиграли россиянам в гостевом товарищеском матче

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли россиянам в гостевом товарищеском матче со счетом 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Для сборной России спарринг с белорусами стал первой проверкой сил перед отъездом на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Хозяева с первых минут захватили инициативу, и в середине первого периода Кирилл Капризов открыл счет. Вскоре после начала второй трети он же отправил вторую шайбу в ворота Михаила Карнаухова, а затем отличился капитан российской команды Павел Дацюк, реализовавший численный перевес — 3:0. Белорусы старались отвечать контратаками, но они не увенчались успехом.

В заключительном периоде россияне сбавили обороты, но гости так и не сумели хотя бы раз поразить ворота Василия Кошечкина. Теперь российская команда 4 февраля проведет спарринг с московским «Спартаком», а 10 февраля в южнокорейском Аняне сыграет со сборной Республики Корея.

Что касается белорусской дружины, то она 1 февраля в подмосковном Новогорске встретится со сборной России, составленной из игроков не старше 23 лет, а 6 февраля в Риге сыграет с олимпийской командой Канады. В составе канадцев на Олимпиаде выступят хоккеисты минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни и Куинтон Хауден, а также бывшие «зубры» Бен Скривенс и Роб Клинкхаммер.

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